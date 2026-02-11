Alice, tânăra implicată în scandalul cu Mihai Bendeac, sare în apărarea actorului: ”S-a exagerat foarte mult!”

Tânăra despre care se spune că a fost hărțuită de Mihai Bendeac sare în apărea actorului. Ea susține că episodul care s-a petrecut între ei a fost inițiat de ea și nu a fost nicidecum unul deplasat.

Alice a fost la la premiera noului film al lui Mihai Bendeac, “Băieți de oraș: Golden Boyz”. Vizibil emoționată, pentru că îl urmărea de mică, tânăra i-a cerut actorului să își sprijine mâna pe pieptul ei ca să vadă cum îi bate inima. Bendeac a intrat în jocul ei și nu a ezitat să facă ce i s-a cerut. Gestul la care actorul a recurs a fost considerat de mulți unul mult prea delicat.

„Văd că s-a exagerat foarte mult pe acest subiect cu mine și cu Bendeac, de la acel moment, acel videoclip. Am venit să confirm, să zic și eu ceva, pentru că mi se pare foarte exagerat, de la ce s-a întâmplat și la ce s-a ajuns. Mi se pare un pic ireal. M-ați pus, într-un fel, într-o poziție proastă, pentru că, cum a spus și Mihai, puteați să mă contactați, să întrebați ce și cum, și apoi să postați dacă am fost hărțuită sau nu. Nu mi s-a pus mâna sub haine, sub tricou, cum se spune. Pur și simplu, eu mi-am asumat chestia asta”, spune tânăra într-un filmuleț.

Fana lui Bendeac explică cum s-a trezit implicată într-un mare scandal

Fana lui Bendeac mai spune, printre altele, că nu e minoră, așa cum s-a crezut. Tânăra susține că nu s-a petrecut nimic deplasat între ei și că hărțuirea nu are ce să caute în acest tablou.

„Am fost emoționată și șocată când l-am văzut, pentru că mă uit la el de mică. Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum tremuram, pentru că v-am zis, îl urmăresc de mică, și pentru mine, când l-am văzut, a fost un moment foarte frumos. Eu m-am deschis la geacă și i-am propus să pună mâna să vadă cum îmi bate inima. Eu am inițiat asta. El mi-a pus mâna pe piept. I-am zis nu, pune aici, sub. Și unde m-am dat în spate, era să mă atingă. Am evitat asta. Și după i-am pus mâna aici, la mine. Ăsta a fost momentul. Nu m-a pipăit, nu m-a apucat, cum se spune. În comentarii i-au spus că am 13 ani, unii că am 15 ani, eu sunt majoră. Eu i-am propus chestia asta lui Mihai. Cuvântul hărțuire e un cuvânt mare. Pur și simplu s-a interpretat greșit”, a mai spus ea.

Tânăra susține că îl place pe Mihai doar ca actor

Alice nu se aștepta ca acest moment care i-a avut protagoniști să devină viral și să ia o așa mare amploare. Acum regretă propunerea făcută. Ea susține că o interesează doar cariera lui Bendeac.

„Dacă știam că Bendeac o să publice momentul, nu mai făceam această propunere. Eu cred că el doar a vrut să fie drăguț și să îmi accepte propunerea. S-a interpretat totul greșit și îmi pare rău, dar pentru mine a fost un moment drăguț. Nu mi-a părut nimic deplasat. Nu mă interesează ce a făcut el înainte. Pe mine mă interesează strict cariera lui, de asta îl urmăresc și îmi place de el”, a mai spus ea.

Cum se apără Bendeac

După ce a fost criticat de mai mulți pentru gestul lui. La fel ca și tânăra, Bendeac susține, printre altele, că momentul nu are nicio conotație sexuală și că cine a văzut altfel povestea are nevoie de tratament.

„Dacă, într-adevăr, ați văzut ceva sexual în această interacțiune s-ar putea să aveți o problemă ce necesită tratament. Si asta e grav pentru niște persoane care se presupune că ar trebui să protejeze femeile. Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile întregi în care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor”, a spus, printre altele, actorul.

