S-au încins spiritele în platoul emisiunii de la Antena Stars. Amalia Bellantoni a iscat un scandal monstru în direct!

De: Maria Roșca 11/02/2026 | 22:19

A fost mare scandal în platoul unei emisiuni de la Antenă. Amalia Bellantoni și influencerița Andreea BLD s-au luat la harță și s-au jignit ca la ușa cortului. Natalia Mateuț a încercat să aplaneze conflictul, însă fără rezultat. 

Amalia Bellantoni a intrat în gura generației tinere de influenceri. Invitată în platoul unei emisiuni de la Antena Stars, aceasta a ajuns față în față cu una dintre cele mai populare creatoare de conținut de pe TikTok. Față în față e mult spus deoarece cele două au purtat cearta telefonic, Andreea având o intervenție prin videocall.

Amalia Bellantoni și Andreea BLD s-au certat în direct la Antenă

Curioasă despre cum își câștigă traiul Andreea BLD, Amalia Bellantoni a luat-o la rost și a cerut să îi ofere detalii despre meseria de influencer. Cu peste un milion de urmăritori pe TikTok, creatoarea de conținut a pus-o la punct cu toate cele necesare. Însă nici așa nu a fost suficient. Bellantoni a plusat și nu s-a lăsat până nu a scos-o din sărite pe Andreea BLD.

Natalia Mateuț, Andreea BLD și Amalia Bellantoni/ sursă foto: captură video

Tensiunea a atins apogeul atunci când Amalia Bellantoni a insinuat că Andreea BLD s-ar ocupa cu ceva „necurat”, cum s-ar spune. Mai exact, că ar face bani de pe platforma pentru adulți Only Fans. În acel moment, influencerița și-a ieșit din minți. Prinsă la mijloc, Natalia Mateuț a încercat să mai detensioneze atmosfera, însă fără prea mari rezultate.

ANDREEA BLD: Nu știu cine e doamna asta cu ruj roșu.

AMALIA BELLANTONI: Amalia Belantoni mă numesc.

ANDREEA BLD: Am auzit că sunteți cam obraznică, ați fost arestată și a fost un scandal cu Diana Șoșoacă. Mă deranjează că nu mă cunoașteți și vă dați cu părere.

AMALIA BELLANTONI: Tocmai de asta vă întreb cu ce vă ocupați? Cum câștigați banii? Prin ce influențați? Prin trafic de influență sau influențați prin, nu știu, inimioare sau ce ați spus acolo?

ANDREEA BLD: Doamne ferește! Eu sunt influencer. Îmi expun viața pe social media și oamenii aleg: dacă vor să mă urmărească sau nu.

AMALIA BELLANTONI: Și cum vă vin banii?

ANDREEA BLD: Cum adică cum? Prin reclame, doamnă, sunteți incultă?

AMALIA BELLANTONI: Nu sunt chiar incultă, puțin mă mai pricep și eu. Aveți contracte de publicitate?

ANDREEA BLD: Da, normal, ia să mă căutați să vedeți ce cifră de afaceri am. Am contabil, am SRL pe marketing. Prestez servicii publice.

AMALIA BELLANTONI: Ce fel de servicii prestați, doamnă? Cu statul paralel? Încercați să vă delimitați. Faceți Onlyfans, faceți vânzări online, ce faceți?

ANDREEA BLD: Ferească Dumnezeu, da ce m-ați văzut pe mine? Eu sunt ca tine? Fă, ai grijă cum îmi vorbești!

NATALIA MATEUȚ: Vă rog! Vai, vai, vai, Andreea, te rog!!!! Hai să vorbim frumos!

ANDREEA BLD: Chiar mă enervează doamna asta. Mă jigniți prea mult. Nu știți cine sunt eu, repet.

NATALIA MATEUȚ: Ești o fată decentă.

ANDREEA BLD: Sunt o fată foarte decentă și poate să confirme și doamna Adriana Bahmuțeanu. În viața mea nu m-am arătat indecentă, nu am făcut reclamă la ceva prost sau mai știu eu ce.

Amalia Bellantoni este „recidivistă”! A mai ”pulverizat” un bătrân de 76 de ani

BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu soțul ei

