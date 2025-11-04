Amalia Bellantoni este „recidivistă”! A mai ”pulverizat” un bătrân de 76 de ani

Fosta membră a partidului SOS România, Amalia Bellantoni, a fost săltată de Poliție luni dimineață, după ce doi vecini – un cuplu de pensionari – au reclamat că ea și soțul ei i-ar fi agresat și tâlhărit. După ore bune de audieri, ea a fost plasată în arest la domiciliu, iar partenerul ei a ajuns în arest preventiv. Doar că povestea nu se oprește aici! CANCAN.RO a descoperit un alt episod scandalos în care Amalia Bellantoni ar fi fost implicată, iar victima, culmea, este tot un bătrân!

Măsura arestului preventiv pentru Domenico Bellantoni și cea a arestului la domiciliu pentru soția sa, Amalia Bellantoni, a fost dispusă după un incident violent petrecut în Sectorul 2 al Capitalei, chiar în fața imobilului în care locuiesc. Potrivit anchetatorilor, soțul Amaliei ar fi avut și un complice în timpul agresiunii.

Victimele, un bărbat de 67 de ani și o femeie de 66 de ani, au reclamat că au fost lovite repetat și că, în timpul altercației, le-au fost sustrase telefoanele mobile.

Scandalul dintre familia Bellantoni și cei doi vecini pensionari este însă mai vechi, de prin 2020 de fapt. Motivul fiind restaurantul „Belli Siciliani”, pe care celebra familie îl deține la parterul blocului.

Vecinii au cerut în instanță închiderea parțială a terasei și restricții pentru accesul prin curtea comună, iar acesta a fost, cel mai probabil, și motivul disputei actuale.

Amalia Bellantoni, teroarea pensionarilor

Aceasta nu este singurul scandal, se pare, pe care Amalia Bellantoni îl are cu persoane vârstnice. CANCAN.RO a aflat că ea a fost dată în judecată de un fost primar din Belciugatele, în vârstă de 76 de ani, după ce l-ar fi făcut albie de porci pe TikTok!

În mod bizar, Bellantoni a încercat să-și ceară iertare, și chiar a filmat momentul în care i-a strâns mâna lui Petre Dinei, doar că acesta a mers mai departe și a decis să-i ceară daune de 200.000 de euro pentru insultele aduse!

”Reclamantul a arătat că, fără niciun suport faptic, în luna februarie 2024, pârâta Bellantoni Amalia a postat mai multe înregistrări video pe o rețea de socializare, toate defăimătoare la adresa reclamantului, proferând o mulțime de calomnii și injurii. Cu titlu de exemplu, a prezentat următoarele afirmații:

„M-am chinuit cu nea asta, arza-l-ar focul să-l ardă, să-mi recuperez moștenirea lăsată de bunicii tatălui meu, când s-a spart SAI-ul! Nu ma lasă, nu-mi dădea aprobări, îl întreabă pe soțul meu ce afaceri are el? Ce bani are, cu cine se împrietenește, unde ne cum drece, el, da!? Să-și facă statuie la el în curte, nu pe stradă! De ce nu-și trăiește bătrânețea și instigă tinerii astia proști și fara minte? (…) Un g…r, un găganar, un găinar, să-i spunem așa”, se arată în cererea pensionarului.

Ca urmare a uneia dintre postările Amaliei Bellantoni, bărbatul a invocat că ar fi nevoie inclusiv de îngrijiri medicale.

Petre Dinei a deșținut funcția de primar în comuna Belciugatele timp de 38 de ani!

