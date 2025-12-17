Acasă » Exclusiv » A reușit să fure 5 milioane € în doar 17 minute. Ce se întâmplă cu românul care a orchestrat cel mai mare jaf din ultimul secol

A reușit să fure 5 milioane € în doar 17 minute. Ce se întâmplă cu românul care a orchestrat cel mai mare jaf din ultimul secol

De: Keva Iosif 17/12/2025 | 05:50
A reușit să fure 5 milioane € în doar 17 minute. Ce se întâmplă cu românul care a orchestrat cel mai mare jaf din ultimul secol
George Ploscaru, supranumit de presa franceză „hoțul cu mâini de aur”, după ce a dat lovitura vieții sale în doar 17 minute, furând diamante în valoare de 5 milioane de euro dintr-un magazin de lux din Paris… a fost eliberat! Însă faima nu l-a părăsit nici după gratii. În Penitenciarul Jilava, George Ploscaru, cunoscut în anturaj drept „Calu’ Machedonu”, a intrat  în atenția gardienilor, de această dată cu un scandal de proporții la apelul de seară care a culminat cu o tentativă de evadare!

Potrivit surselor CANCAN.RO, în aprilie 2024, Ploscaru a intrat într-un conflict cu un alt deținut în timpul apelului de seară. Schimbul de replici a degenerat rapid: injurii, amenințări și o atitudine recalcitrantă care i-a determinat pe agenți să intervină de urgență.

Și-a ieșit din minți când a fost anunțat că urmează să fie mutat în altă secție. Atunci, Ploscaru, zis Calu Machedonu, și-a pierdut iar controlul și ar fi încercat chiar o tentivă de evadare!

”După venirea şefului de tură care ieşea din serviciu şi a şefului de tură care intra în serviciu, deţinutul PLOSCARU GEORGE a continuat să aducă injurii şi ameninţări şi a încercat să iasă din camera de deţinere, ameninţând agentul că îl va bate, fiind necesară prezenţa grupei de intervenţie şi tronsonarea secţiei în vederea aplanării conflictului, în urma incidentului fiind perturbată activitatea apelului de seară pentru aproximativ 30 de minute”.

Situația a scăpat atât de tare de sub control, încât a fost chemată o trupă specială de intervenție!

Calu Machedonu a fost eliberat între timp

Ploscaru a negat acuzațiile și a susținut că doar a protestat pentru că i s-ar fi vorbit urât. Numai că versiunea lui a fost rapid spulberată de rapoartele agenților și de declarațiile mai multor deținuți, care au confirmat amenințările și comportamentul agresiv. Judecătorii consideră că faptele sunt clare, constatate direct de personalul de supraveghere și susținute de probe solide.

Rezultatul: a fost sancționat disciplinar – o lună fără pachet și fără drept de cumpărături – plus cheltuieli judiciare de 200 de lei. Sursele noastre spun că nu ar fi fost prima abatere disciplinară a lui Ploscaru în detenție.

Toate astea s-au întâmplat chiar înainte de a fi eliberat. Pentru că da, Ploscaru a fost eliberat după furtul diamantelor de 5 milioane de euro!  El și-a executat pedepasa de 8 ani de închisoare,iar acum este în libertate.

Costum de firmă, Rolex la mână și identitate falsă: filmul jafului secolului

George Ploscaru a devenit personaj de primă pagină la nivel mondial după ce a reuşit să dea o lovitură de proporţii, pe care presa internaţională a considerat-o ”Jaful secolului”. S-a întâmplat în 2016, când a plecat din magazin cu bijuterii în valoare de cinci milioane de euro.

Pontul cu privire la diamantele de furat ar fi fost dat de câţiva cetăţeni sârbi încă din 2015. Bijuteriile au fost sustrase dintr-un showroom privat din Paris al mărcii elveţiene de bijuterii “De Grisogono”, Ploscaru recomandându-se drept evaluator interesat de achiziţionarea bunurilor. Și-a luat identitate israeliană şi s-a prezentat cu numele ”Mizrahi” şi a părut interesat de examinarea diamantelor.

Ce a urmat este, de-a dreptul, fabulos! Într-un moment de neatenţie a angajaţilor, a înlocuit obiectele de valoare cu imitaţii ieftine, mai exact pietre fără nicio valoare, şi a plecat cu prada. George Ploscaru nu a dat nimic de bănuit, pentru că a venit îmbrăcat într-un costum de la o casă de modă celebră, purtând un ceas Rolex extrem de scump.

El a fost prins de autorități în România la scurt timp după comiterea jafului.

