De: Paul Hangerli 17/12/2025 | 06:50
Mario Fresh, întrerupt din „combinații”. O clipă de liniște nu mai are
Astăzi, prin București, viitorul muzicii s-a discutat la taclale, pe bordură, cu stil de film mafiot și final clasic de Capitală: „șefu’, mută mașina”. Mario Fresh (26 de ani) și Lazy Ed (27 de ani) păreau gata să lanseze următorul hit, dar realitatea urbană le-a tăiat filmul mai ceva ca un montaj prost.

Mario Fresh a fost surprins azi stând la povești cu Lazy Ed, amândoi îmbrăcați ca și cum urmau să intre direct într-un casting pentru „Donnie Brasco – varianta de București”. Mario purta o geacă de piele vișinie, tricou negru și lanțuri de aur la gât, de ziceai că a aterizat dintr-un film cu mafioți, nu dintr-un hit care a rupt topurile.

Cel mai probabil, discuția se învârtea în jurul următoarei colaborări, după succesul piesei „Îmi place când”, melodie care a ajuns și pe coloana sonoră a filmului Situationship și a demonstrat că formula Mario Fresh – Lazy Ed funcționează fără greș.

Mario Fresh parca a aterizat dintr-un film cu mafioți

Donnie Brasco la colț de stradă și lecția supremă a parcării bucureștene

Doar că, în stil pur bucureștean, momentul artistic a fost întrerupt brutal: BMW-ul SUV al lui Mario blocase o dubă. Și cum în București nu te apuci să te cerți pe locul de parcare, că n-ai timp, nervi și nici șanse reale, soluția a fost una singură – mutatul mașinii. Lecție de viață urbană: poți să fii gangsta, cu lanțuri și hituri pe bandă, dar când ai blocat o dubă, ești doar încă un bucureștean care trebuie să lase discuția despre muzică și să rezolve problema reală a orașului – parcarea.

Mario Fresh și Lazy Ed- două povești diferite, același vibe urban

Mario Fresh, pe numele său real Mario Gălățanu, este unul dintre artiștii care au crescut practic sub ochii publicului. Lansat la o vârstă fragedă, Mario a trecut rapid de la imaginea de „copil-minune” la cea de artist matur din zona pop–urban, cu influențe R&B și hip-hop. A colaborat cu nume grele din industrie, a bifat hit după hit și a reușit să se reinventeze constant, păstrându-și relevanța într-o industrie care se schimbă de la un sezon la altul. În prezent, Mario Fresh este nu doar un artist de top, ci și un personaj recognoscibil în cultura urbană bucureșteană, cu un stil asumat și o prezență constantă în proiecte muzicale de impact, inclusiv pe coloane sonore de film, cum a fost cazul „Situationship”.

Mario Fresh (26 de ani) și Lazy Ed (27 de ani) păreau gata să lanseze următorul hit

De cealaltă parte, Lazy Ed reprezintă povestea artistului crescut din versuri și experiențe reale. Mutat în Italia în adolescență, a început să scrie la 14 ani, folosind muzica drept refugiu și formă de exprimare. Cu influențe puternice din R&B și hip-hop internațional, Lazy Ed și-a construit pas cu pas un stil sincer, confesiv, care l-a dus atât în postura de songwriter pentru alți artiști, cât și în fața scenei, ca interpret. Colaborarea cu Mario Fresh pe „Îmi place când” l-a adus în atenția publicului larg, confirmându-l ca unul dintre cei mai promițători artiști din noul val urban românesc. Împreună, cei doi formează un duo care îmbină experiența, vibe-ul de stradă și instinctul de hit.

CITEȘTE ȘI: Mario Fresh și-o arde Kanye West! Fostul ginere al Andreei Esca, rece ca o stâncă. Miruna, zâmbitoare, el n-a avut reacție!

NU RATA: Mario Fresh, seară intensă în club cu Nadd Hu și actuala iubită. S-au anturat și s-au distrat, ca-n vremurile bune!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

