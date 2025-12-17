Acasă » Știri » Ce evenimente sunt azi, 17 decembrie 2025: Christmas Extravaganza, Merry Jazzy Christmas sau două meciuri de volei

De: David Ioan 17/12/2025 | 08:10
După ce Ricky Martin a ridicat în picioare mii de spectatori la Romexpo, capitala continuă miercuri, 17 decembrie, cu meciuri de volei și două concerte festive, transformând mijlocul lunii decembrie într-un maraton cultural și sportiv.

Energia latino de marți, 16 decembrie, a deschis seria evenimentelor de amploare din București. A doua zi, orașul își schimbă ritmul, oferind confruntări sportive la volei și spectacole muzicale dedicate Crăciunului.

Bucureștiul a fost marți, 16 decembrie, gazda unui eveniment internațional de mare amploare. Ricky Martin, superstarul latino, a susținut un concert spectaculos la Romexpo, Pavilionul B, în cadrul turneului „Ricky Martin Live 2025”. Show-ul a adunat mii de spectatori și a oferit un mix de hituri celebre, coregrafii energice și momente de interacțiune cu publicul. Atmosfera a fost electrizantă, iar fanii au avut parte de o seară memorabilă, plină de energie și emoție.

Ce evenimente sunt azi, 17 decembrie 2025

După această explozie de ritmuri latino, capitala continuă miercuri, 17 decembrie, cu o agendă variată ce îmbină sportul și muzica de sărbătoare. La Sala Mihai Viteazul, CSA Steaua București întâlnește CSM Corona Brașov într-un meci de volei ce promite intensitate și rivalitate.

Tot în București, Rapid București se va confrunta cu SCMU Craiova, iar Dinamo București va juca împotriva CSU Știința Politehnica București, partide care completează programul competițional al zilei și aduc în prim-plan echipele masculine de volei.

Ce concerte găzduieşte Bucureştiul

Pe plan cultural, atmosfera festivă va fi întreținută de două concerte programate la aceeași oră. La Teatrul de Operetă „Ion Dacian”, de la ora 19:00, publicul este invitat la Merry Jazzy Christmas, un concert extraordinar susținut de Lounge Opereta Orchestra, cu repertoriu jazz și tematică de Crăciun.

În paralel, la Sala Dalles, tot de la ora 19:00, se va desfășura Christmas Extravaganza, concertul lui Ștefan von Korch & friends, care propune colinde și muzică clasică într-un cadru festiv și relaxant.

