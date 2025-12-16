Acasă » Știri » Ricky Martin, aproape sold-out la București! Celebrul artist, concert răsunător pe 16 decembrie 2025

Ricky Martin, aproape sold-out la București! Celebrul artist, concert răsunător pe 16 decembrie 2025

De: David Ioan 16/12/2025 | 08:10
Ricky Martin, aproape sold-out la București! Celebrul artist, concert răsunător pe 16 decembrie 2025
Ricky Martin, aproape sold-out la București Foto: Hepta

Superstarul latino revine în România cu turneul „Ricky Martin Live 2025”, pe 16 decembrie, la Romexpo. Evenimentul se anunță un succes răsunător, cu aproape toate categoriile de bilete epuizate.

Concertul lui Ricky Martin de la București intră în linie dreaptă, iar interesul publicului a fost uriaș. Cele mai scumpe bilete, din categoria Diamond VIP, s-au vândut integral, iar General Access este deja epuizat. În prezent, mai sunt disponibile doar 25 de bilete din categoria Diamond, ceea ce transformă evenimentul într-unul aproape sold-out.

Programul concertului și regulile de acces

Ricky Martin va urca pe scena Romexpo, Pavilionul B, marți, 16 decembrie 2025, într-un spectacol care promite să fie unul dintre cele mai importante momente muzicale ale sfârșitului de an.

Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus o mască pentru ochi și l-am acoperit cu o pătură”
Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

Accesul publicului va începe la ora 19:00, iar show-ul va fi deschis de Fantomel & Kate Linn, începând cu ora 20:00. Artistul portorican este programat să apară pe scenă în jurul orei 21:00, cu un recital plin de energie și hituri care au cucerit topurile internaționale.

Ricky Martin revine la Bucureşti. Foto: Hepta

Organizatorii subliniază că accesul se face exclusiv pe baza biletelor achiziționate de pe platformele oficiale RickyMartin.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro. . Biletele sunt valabile doar pentru zona pentru care au fost cumpărate, iar spectatorii sunt rugați să respecte regulile de acces și recomandările de securitate.

Intrarea presupune un control corporal amănunțit, iar garderoba va fi disponibilă în limita locurilor existente. După scanarea biletului, acesta va fi preschimbat într-o brățară corespunzătoare zonei, fiecare zonă având acces separat.

În incinta Romexpo vor fi disponibile toalete, iar suplimentar au fost amenajate două zone de toalete în exterior și două spații pentru fumat. Fumatul în pavilion este strict interzis. Parcarea este disponibilă contra cost, însă locurile sunt limitate. Accesul copiilor se face doar pe baza unui bilet la preț întreg, iar minorii sub 16 ani pot participa doar însoțiți de un adult posesor de bilet.

Un eveniment aproape sold-out

Interesul pentru concert a fost uriaș, iar biletele s-au vândut rapid. Categoriile Diamond VIP, la 950 de lei şi Golden la 539 lei s-au epuizat integral, iar General Access, la 327,78 lei, nu mai este disponibilă. În prezent, mai există doar 25 de bilete din categoria Diamond (716,66 lei), ceea ce face ca evenimentul să fie aproape sold-out.

Ricky Martin, născut pe 24 decembrie 1971 în San Juan, Puerto Rico, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști latino din lume. A debutat ca membru al trupei Menudo, iar succesul internațional a venit odată cu hituri precum „Livin la Vida Loca”, „She Bangs”, „Maria” sau „La Copa de la Vida”. Artistul a contribuit decisiv la popularizarea muzicii latino pe piața globală și a câștigat numeroase premii, inclusiv Grammy, Latin Grammy și Billboard Awards.

CITEŞTE ŞI: B.U.G. Mafia zguduie litoralul la Beach, Please! 2026

Future va cânta la Beach, please! 2026. Artistul internațional urcă pentru prima oară pe o scenă din România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari români
Știri
7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari români
Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni
Știri
Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Mediafax
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul.ro
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Mediafax
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Parteneri
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de mită (surse)
Digi 24
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de...
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul.ro
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari români
7% în plus la pensii, din 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari români
Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni
Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni
A fost arestat, după dubla tragedie! Fiul lui Rob Reiner, principalul suspect, după ce regizorul și ...
A fost arestat, după dubla tragedie! Fiul lui Rob Reiner, principalul suspect, după ce regizorul și soția sa au fost găsiți morți în casă
Cu cât a ajuns să se vândă un sfert de porc în Carrefour, cu o săptămână înainte de Crăciun. ...
Cu cât a ajuns să se vândă un sfert de porc în Carrefour, cu o săptămână înainte de Crăciun. Lumea a crezut că este o eroare
Program TV marți, 16 decembrie 2025. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane
Program TV marți, 16 decembrie 2025. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane
Test de inteligență | Nu toate cifrele din imagine sunt 8. Identificați-o pe cea diferită!
Test de inteligență | Nu toate cifrele din imagine sunt 8. Identificați-o pe cea diferită!
Vezi toate știrile
×