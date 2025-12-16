Ricky Martin, aproape sold-out la București! Celebrul artist, concert răsunător pe 16 decembrie 2025

Superstarul latino revine în România cu turneul „Ricky Martin Live 2025”, pe 16 decembrie, la Romexpo. Evenimentul se anunță un succes răsunător, cu aproape toate categoriile de bilete epuizate.

Concertul lui Ricky Martin de la București intră în linie dreaptă, iar interesul publicului a fost uriaș. Cele mai scumpe bilete, din categoria Diamond VIP, s-au vândut integral, iar General Access este deja epuizat. În prezent, mai sunt disponibile doar 25 de bilete din categoria Diamond, ceea ce transformă evenimentul într-unul aproape sold-out.

Programul concertului și regulile de acces

Ricky Martin va urca pe scena Romexpo, Pavilionul B, marți, 16 decembrie 2025, într-un spectacol care promite să fie unul dintre cele mai importante momente muzicale ale sfârșitului de an.

Accesul publicului va începe la ora 19:00, iar show-ul va fi deschis de Fantomel & Kate Linn, începând cu ora 20:00. Artistul portorican este programat să apară pe scenă în jurul orei 21:00, cu un recital plin de energie și hituri care au cucerit topurile internaționale.

Organizatorii subliniază că accesul se face exclusiv pe baza biletelor achiziționate de pe platformele oficiale RickyMartin.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro. . Biletele sunt valabile doar pentru zona pentru care au fost cumpărate, iar spectatorii sunt rugați să respecte regulile de acces și recomandările de securitate.

Intrarea presupune un control corporal amănunțit, iar garderoba va fi disponibilă în limita locurilor existente. După scanarea biletului, acesta va fi preschimbat într-o brățară corespunzătoare zonei, fiecare zonă având acces separat.

În incinta Romexpo vor fi disponibile toalete, iar suplimentar au fost amenajate două zone de toalete în exterior și două spații pentru fumat. Fumatul în pavilion este strict interzis. Parcarea este disponibilă contra cost, însă locurile sunt limitate. Accesul copiilor se face doar pe baza unui bilet la preț întreg, iar minorii sub 16 ani pot participa doar însoțiți de un adult posesor de bilet.

Un eveniment aproape sold-out

Interesul pentru concert a fost uriaș, iar biletele s-au vândut rapid. Categoriile Diamond VIP, la 950 de lei şi Golden la 539 lei s-au epuizat integral, iar General Access, la 327,78 lei, nu mai este disponibilă. În prezent, mai există doar 25 de bilete din categoria Diamond (716,66 lei), ceea ce face ca evenimentul să fie aproape sold-out.

Ricky Martin, născut pe 24 decembrie 1971 în San Juan, Puerto Rico, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști latino din lume. A debutat ca membru al trupei Menudo, iar succesul internațional a venit odată cu hituri precum „Livin la Vida Loca”, „She Bangs”, „Maria” sau „La Copa de la Vida”. Artistul a contribuit decisiv la popularizarea muzicii latino pe piața globală și a câștigat numeroase premii, inclusiv Grammy, Latin Grammy și Billboard Awards.

