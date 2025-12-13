Acasă » Știri » Concert de iarnă pe Arenele Romane! Capitala se pregătește de o explozie de energie, emoție și spirit românesc autentic

De: Alina Drăgan 13/12/2025 | 09:10
Trupa Bucovina revine pe scena de la Arenele Romane pentru tradiționalul concert de iarnă – El Calsico! Una dintre cele mai iubite trupe de metal din țară își sărbătorește cei 25 de ani de activitate cu un concert de senzație, ce va ava loc sâmbătă, 13 decembrie. Fanii sunt așteptați la un concert ce promite o explozie de energie.

Sâmbătă, pe 13 decembrie 2025, Bucureștiul se pregătește de o explozie de energie, emoție și spirit românesc autentic, într-un eveniment care marchează nu doar sărbătoarea sezonului, ci și 25 de ani de activitate ai uneia dintre cele mai iubite trupe de metal din țară.

Trupa Bucovina este o emblemă a metalului românesc și revine și în acest an pe scena de la Arenele Romane. Cei care sunt dornici de distracție și de o explozie de energie trebuie să își cumpere neapărat bilet.

Bucovina va susține pe 13 decembrie, pe scena Arenelor Romane din București, în cort încălzit, tradiționalul concert de Iarnă: El Clasico! Trupa sărbătorește cu aceasta ocazie si 25 de ani de activitate. Firtan și Odyssey vor urca pe scena alături de Bucovina, dar și mulți alți invitați speciali din țară și din străinătate.

Concertul începe la ora 18:15, iar accesul se face începând cu ora 17:30. De asemenea, trupa Bucovina are pregătită și o surpriză pentru fanii săi.

„Se împlinesc 25 de ani de când ceea ce fusese atunci doar un vis de tineri studenți a prins viață. Un sfert de secol mai târziu, acel vis rezonează într-un nume pe care îl cunoaște întreaga scenă de metal din țară, un nume care a dus adevăratul spirit românesc și pe alte continente. Bucovina a inspirat numeroase trupe care au pornit la drum ani mai târziu, a definit un stil și a creat emoții care nu se vor stinge.

Șase materiale discografice publicate și concerte cărora nimeni nu le mai știe numărul, festivaluri și turnee europene stau deja mărturie a eforturilor depuse în toți acești ani. Un nou album este programat pentru 2026, însă nu puteam lăsa cea de-a 25-a aniversare fără un produs special. Astfel, 2025 va marca apariția primului “Best of”, o apariție de colecție care va aduna cele mai iubite piese Bucovina într-un disc pe care fanii l-au cerut de mai multe ori de-a lungul anilor”, a anunțat trupa Bucovina.

