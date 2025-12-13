Acasă » Știri » Tabel idei cadouri Crăciun | Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă

Tabel idei cadouri Crăciun | Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă

De: Irina Vlad 13/12/2025 | 10:36
Tabel idei cadouri Crăciun | Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă
Tabel idei cadouri Crăciun | Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă

A mai rămas foarte puțin până la Crăciun, iar unii români au intrat deja în goana după cadouri. Dacă ești în pană de inspirație și nu ai idee cum să surprinzi persoana dragă, noi îți venim în ajutor. Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă.

Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar dacă febra căutării cadourilor te-a curpins și pe tine, venim în ajutorul tău cu un tabel special cu cele mai inedite idei de daruri. Fie că este vorba despre soție, iubită, mamă, soră sau mătușă, indiferent de buget, sperăm să-ți fie de ajutor în găsirea cadoului potrivit de Crăciun.

Tabel idei cadouri Crăciun

Salariu mic/student – buget: 0 -150 lei

  • Soție: O scrisoare sinceră de dragoste, un album foto DIY, o cină gătită acasă, o ședință de masaj oferită de tine.
  • Iubită: O experiență: o ieşire la patinoar/muzeu plătită de tine, un buchet de flori, un coș cu dulciuri preferate și un film văzut acasă.
  • Soră: O cană personalizată cu o poză/glumă internă, o carte, un set de şosete pufoase de iarnă sau accesorii pentru telefon.
  • Mamă: O ramă foto cu o poză de familie, o plantă de interior frumoasă, o cutie cu bomboane fine sau ceaiuri/cafea de specialitate.
  • Verișoară/Mătușă: O ciocolată fină și o sticlă de vin bun, un set de lumânări parfumate, un coș cu produse locale (gem, miere).
  • Prietenă: O sticlă de vin bun, un set de lumânări parfumate, un coș cu produse locale (gem, miere).
    Un vin bun și o vizită, un bilet la un film sau
    un joc de societate.
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Tabel idei cadouri Crăciun | Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă
Tabel idei cadouri Crăciun | Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă

Salariu Mediu – Buget 150 -500 lei

  • Soție: Bijuterii simple din argint/aur (cercel/pandantiv), un weekend scurt la munte, un set de cosmetice de lux (parfum/cremă)
  • Iubită: Un fular/şal de cașmir, un voucher la un spa/masaj, o carte semnată de autorul ei preferat, o geantă de calitate medie.
  • Soră: Un abonament la o platformă de streaming (pe un an), un voucher la un magazin de haine preferat, un set de produse cosmetice de îngrijire.
  • Mamă: Un aparat electrocasnic mic de care are nevoie (ex: blender, espressor), o eşarfă de mătase sau o bijuterie clasică (broșă, colier).
  • Verișoară/Mătușă: Un voucher la un magazin universal, un set de produse de baie (săpunuri, spumante), un portofel sau o agendă elegantă.
  • Prietenă: Un coș cu delicatese gourmet, o sticlă de băutură scumpă (dacă știi ce-i place) sau un voucher la o librărie.

Salariu Mare/Confortabil – Buget: 500 lei +

  • Soție: O bijuterie din aur cu piatră semiprețioasă, un city break în Europa, un gadget dorit (tabletă, ceas inteligent).
  • Iubită: Un inel fin, o geantă de designer, o experiență deosebită (zbor cu balonul, curs de gătit premium), o piesă vestimentară de brand.
  • Soră: Un laptop/tabletă (dacă e necesar), un smartwatch, o excursie la un festival de muzică sau un bilet la un spectacol dorit.
  • Mamă: O vacanță relaxantă (ex: balneo, mare), un fotoliu/canapea
    confortabilă, un set de vase de gătit de foarte bună calitate.
  • Verișoară/Mătușă: Un obiect de artă (dacă apreciază), o cină la un restaurant de lux sau un ceas elegant.
  • Prietenă: Bilete la un eveniment sportiv/concert important sau un gadget util pentru hobby-ul ei (ex: căşti audio de calitate).

Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă sau bani

Crăciun în Bulgaria 2025. TOP 3 hoteluri cu prețuri accesibile și zăpadă ca în povești

Tags:
Iți recomandăm
Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat în tot acest timp
Știri
Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat…
Cum a adus pe lume femeia de 48 de ani din Rep. Moldova al 14-lea copil al familiei. Crede că e un semn de la Dumnezeu: „O să-l putem crește”
Știri
Cum a adus pe lume femeia de 48 de ani din Rep. Moldova al 14-lea copil al familiei.…
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare...
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
Click.ro
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă...
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat ...
Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat în tot acest timp
BANCUL ZILEI | Un cangur scapă de la zoo
BANCUL ZILEI | Un cangur scapă de la zoo
Cum a adus pe lume femeia de 48 de ani din Rep. Moldova al 14-lea copil al familiei. Crede că e un semn ...
Cum a adus pe lume femeia de 48 de ani din Rep. Moldova al 14-lea copil al familiei. Crede că e un semn de la Dumnezeu: „O să-l putem crește”
Pensionarii care vor primi pensie triplă în decembrie 2025. Care sunt norocoșii seniori
Pensionarii care vor primi pensie triplă în decembrie 2025. Care sunt norocoșii seniori
Moarte misterioasă la Hollywood! Actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask” a ...
Moarte misterioasă la Hollywood! Actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask” a fost găsit mort în casă, în această dimineață
Ce a primit un client, după ce a comandat o vită medium în restaurantul lui Dani Oțil: „Avea ...
Ce a primit un client, după ce a comandat o vită medium în restaurantul lui Dani Oțil: „Avea domnul Bobonete dreptate!”
Vezi toate știrile
×