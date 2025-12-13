Tabel idei cadouri Crăciun | Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă

A mai rămas foarte puțin până la Crăciun, iar unii români au intrat deja în goana după cadouri. Dacă ești în pană de inspirație și nu ai idee cum să surprinzi persoana dragă, noi îți venim în ajutor. Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă.

Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar dacă febra căutării cadourilor te-a curpins și pe tine, venim în ajutorul tău cu un tabel special cu cele mai inedite idei de daruri. Fie că este vorba despre soție, iubită, mamă, soră sau mătușă, indiferent de buget, sperăm să-ți fie de ajutor în găsirea cadoului potrivit de Crăciun.

Tabel idei cadouri Crăciun

Salariu mic/student – buget: 0 -150 lei

Soție : O scrisoare sinceră de dragoste, un album foto DIY, o cină gătită acasă, o ședință de masaj oferită de tine.

: O scrisoare sinceră de dragoste, un album foto DIY, o cină gătită acasă, o ședință de masaj oferită de tine. Iubită: O experiență: o ieşire la patinoar/muzeu plătită de tine, un buchet de flori, un coș cu dulciuri preferate și un film văzut acasă.

O experiență: o ieşire la patinoar/muzeu plătită de tine, un buchet de flori, un coș cu dulciuri preferate și un film văzut acasă. Soră: O cană personalizată cu o poză/glumă internă, o carte, un set de şosete pufoase de iarnă sau accesorii pentru telefon.

O cană personalizată cu o poză/glumă internă, o carte, un set de şosete pufoase de iarnă sau accesorii pentru telefon. Mamă: O ramă foto cu o poză de familie, o plantă de interior frumoasă, o cutie cu bomboane fine sau ceaiuri/cafea de specialitate.

O ramă foto cu o poză de familie, o plantă de interior frumoasă, o cutie cu bomboane fine sau ceaiuri/cafea de specialitate. Verișoară/Mătușă : O ciocolată fină și o sticlă de vin bun, un set de lumânări parfumate, un coș cu produse locale (gem, miere).

: O ciocolată fină și o sticlă de vin bun, un set de lumânări parfumate, un coș cu produse locale (gem, miere). Prietenă: O sticlă de vin bun, un set de lumânări parfumate, un coș cu produse locale (gem, miere).

Un vin bun și o vizită, un bilet la un film sau

un joc de societate.

Salariu Mediu – Buget 150 -500 lei

Soție: Bijuterii simple din argint/aur (cercel/pandantiv), un weekend scurt la munte, un set de cosmetice de lux (parfum/cremă)

Bijuterii simple din argint/aur (cercel/pandantiv), un weekend scurt la munte, un set de cosmetice de lux (parfum/cremă) Iubită: Un fular/şal de cașmir, un voucher la un spa/masaj, o carte semnată de autorul ei preferat, o geantă de calitate medie.

Un fular/şal de cașmir, un voucher la un spa/masaj, o carte semnată de autorul ei preferat, o geantă de calitate medie. Soră: Un abonament la o platformă de streaming (pe un an), un voucher la un magazin de haine preferat, un set de produse cosmetice de îngrijire.

Un abonament la o platformă de streaming (pe un an), un voucher la un magazin de haine preferat, un set de produse cosmetice de îngrijire. Mamă: Un aparat electrocasnic mic de care are nevoie (ex: blender, espressor), o eşarfă de mătase sau o bijuterie clasică (broșă, colier).

Un aparat electrocasnic mic de care are nevoie (ex: blender, espressor), o eşarfă de mătase sau o bijuterie clasică (broșă, colier). Verișoară/Mătușă : Un voucher la un magazin universal, un set de produse de baie (săpunuri, spumante), un portofel sau o agendă elegantă.

: Un voucher la un magazin universal, un set de produse de baie (săpunuri, spumante), un portofel sau o agendă elegantă. Prietenă: Un coș cu delicatese gourmet, o sticlă de băutură scumpă (dacă știi ce-i place) sau un voucher la o librărie.

Salariu Mare/Confortabil – Buget: 500 lei +

Soție: O bijuterie din aur cu piatră semiprețioasă, un city break în Europa, un gadget dorit (tabletă, ceas inteligent).

O bijuterie din aur cu piatră semiprețioasă, un city break în Europa, un gadget dorit (tabletă, ceas inteligent). Iubită: Un inel fin, o geantă de designer, o experiență deosebită (zbor cu balonul, curs de gătit premium), o piesă vestimentară de brand.

Un inel fin, o geantă de designer, o experiență deosebită (zbor cu balonul, curs de gătit premium), o piesă vestimentară de brand. Soră: Un laptop/tabletă (dacă e necesar), un smartwatch, o excursie la un festival de muzică sau un bilet la un spectacol dorit.

Un laptop/tabletă (dacă e necesar), un smartwatch, o excursie la un festival de muzică sau un bilet la un spectacol dorit. Mamă: O vacanță relaxantă (ex: balneo, mare), un fotoliu/canapea

confortabilă, un set de vase de gătit de foarte bună calitate.

O vacanță relaxantă (ex: balneo, mare), un fotoliu/canapea confortabilă, un set de vase de gătit de foarte bună calitate. Verișoară/Mătușă: Un obiect de artă (dacă apreciază), o cină la un restaurant de lux sau un ceas elegant.

Un obiect de artă (dacă apreciază), o cină la un restaurant de lux sau un ceas elegant. Prietenă: Bilete la un eveniment sportiv/concert important sau un gadget util pentru hobby-ul ei (ex: căşti audio de calitate).

