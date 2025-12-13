Tabel idei cadouri Crăciun | Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă
A mai rămas foarte puțin până la Crăciun, iar unii români au intrat deja în goana după cadouri. Dacă ești în pană de inspirație și nu ai idee cum să surprinzi persoana dragă, noi îți venim în ajutor. Ce cadou să îi faci, în funcție de salariul tău și de legătura cu ea: soție, iubită, soră, mamă, verișoară, mătușă sau prietenă.
Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar dacă febra căutării cadourilor te-a curpins și pe tine, venim în ajutorul tău cu un tabel special cu cele mai inedite idei de daruri. Fie că este vorba despre soție, iubită, mamă, soră sau mătușă, indiferent de buget, sperăm să-ți fie de ajutor în găsirea cadoului potrivit de Crăciun.
Tabel idei cadouri Crăciun
Salariu mic/student – buget: 0 -150 lei
Soție: O scrisoare sinceră de dragoste, un album foto DIY, o cină gătită acasă, o ședință de masaj oferită de tine.
Iubită: O experiență: o ieşire la patinoar/muzeu plătită de tine, un buchet de flori, un coș cu dulciuri preferate și un film văzut acasă.
Soră: O cană personalizată cu o poză/glumă internă, o carte, un set de şosete pufoase de iarnă sau accesorii pentru telefon.
Mamă: O ramă foto cu o poză de familie, o plantă de interior frumoasă, o cutie cu bomboane fine sau ceaiuri/cafea de specialitate.
Verișoară/Mătușă: O ciocolată fină și o sticlă de vin bun, un set de lumânări parfumate, un coș cu produse locale (gem, miere).
Prietenă: O sticlă de vin bun, un set de lumânări parfumate, un coș cu produse locale (gem, miere).
Un vin bun și o vizită, un bilet la un film sau
un joc de societate.