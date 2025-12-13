Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Diagnosticul primit de o celebră actriță! Suferă de o boală cronică: „Nu există niciun leac și nicio ameliorare pe termen lung”

Diagnosticul primit de o celebră actriță! Suferă de o boală cronică: „Nu există niciun leac și nicio ameliorare pe termen lung”

13/12/2025
Diagnosticul primit de o celebră actriță! Suferă de o boală cronică: „Nu există niciun leac și nicio ameliorare pe termen lung”
Lili Reinhart suferă de o bală cronică /Foto: Instagram
Un dintre celebrele actrițe de la Hollywood trece prin momente grele. După numeroase analize și vizite la specialiști, aceasta a aflat că suferă de o boală cronică. Vedeta a fost operat și a transmis un mesaj de pe patul de spital.

Lili Reinhart, în vârstă de 29 ani, cunoscută pentru rolul ei din Rivardale, a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate serioasă. După ce a trecut pe la mai mulți medici și a primit diagnostice greșite, în cele din urmă a aflat că suferă de endometrioză, o afecțiune care afectează tot mai multe femei.

În urma diagnosticului primit, Lili Reinhart a ajuns pe masa de operația. Aceasta a fost operată joi, 11 decembrie. De pe patul de spital, actrița a împărtășit cu fanii ei toate emoțiile prin care a trecut.

ili Reinhart, diagnosticată cu endometrioză /Foto: Instagram

Lili Reinhart suferă de o bală cronică

Lili Reinhart a vorbit despre suferința prin care a trecut în ultima perioadă, confruntându-se cu dureri mari provocate de endometrioză. Aceasta a mărturisit că a avut de parcurs un drum lungă până a primit diagnosticul corect și a trecut prin mâinile a mai mulți specialiști.

„Săptămâna trecută am fost diagnosticată oficial cu endometrioză, în urma unei intervenții chirurgicale laparoscopice.

Anul trecut am consultat un uroginecolog și am fost diagnosticată cu cistită interstițială. Mi s-a spus că nu există tratament și nici o ameliorare de durată pentru simptomele mele. Trei internări în spital. Mai mulți urologi și ginecologi. Și niciunul dintre ei nu a luat în calcul endometrioza ca fiind cauza reală a ceea ce trăiam.

Abia după ce am lucrat cu doi terapeuți diferiți specializați în reeducarea planșeului pelvin a fost menționat pentru prima dată cuvântul endometrioză ca posibilă sursă a durerii mele.

Am insistat pe cont propriu pentru efectuarea unui RMN, care a dus la un diagnostic de endometrioza. Ulterior, m-am întâlnit cu un specialist în endometrioză care m-a ajutat să decid că intervenția chirurgicală laparoscopică era următorul pas pe care doream să îl fac — în timp ce, în același timp, un alt ginecolog mi-a spus că „probabil nu am endometrioză” și că ar trebui pur și simplu să iau anticoncepționale.

Sunt recunoscătoare că am avut încredere în corpul meu și că mi-am ascultat instinctul și voi continua să încurajez și alte persoane să facă același lucru.

Endometrioza este o boală extrem de puțin înțeleasă, ceea ce duce adesea la un interval de 4 până la 11 ani între apariția simptomelor și un diagnostic chirurgical definitiv. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, se estimează că 1 din 10 persoane cu uter suferă de endometrioză”, este masajul transmis de Lili Reinhart, de pe patul de spital.

