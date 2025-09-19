Fosta prezentatoare de la Kanal D şi-a dat demisia pentru familie, dar la scurt timp a primit o veste şocantă: „Mi s-a spus că sunt suspectă de cancer”

A fost una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micul ecran, iar alături de partenerul ei formau unul dintre cele mai urmărite cupluri din televiziune. Avea totul la picioare, însă un moment greu avea să-i schimbe traiectoria pentru totdeauna. Și-a dat demisia din televiziune pentru a-și clădi o familie, însă planurile sale s-au dat peste cap. A aflat că se confruntă cu o boală care era la un pas să îi năruie cel mai mare vis: acela de a deveni mamă. Din fericire, lucrurile au stat altfel pentru ea, a devenit mama unei fetițe, iar astăzi ajută femei din țară să își exprime emoțiile pentru a putea trece peste momentele dificile. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, fosta prezentatoare Kanal D își deschide sufletul și vorbește despre momentele care i-au schimbat viața.

Ani la rândul, Diana Pârvu ne încânta cu zâmbetul ei cald ori de câte ori își făcea apariția pe micul ecran. A renunțat la aparițiile sale de la tv pentru a-și forma o familie cu partenerul ei. Lucrurile însă, nu au mers așa cum s-au așteptat, iar cei doi au trecut prin emoții mari atunci când vedetei i s-a pus un diagnostic greșit. Au crezut că nu vor deveni niciodată părinți, însă destinul avea alte planuri pentru ei. Acum o au pe fetița lor Jaqueline căreia îi dedică mult timp. Ce reguli au cei doi pentru fiica lor, dar și care este motivul pentru care, deși au o relație de 11 ani, nu au ajuns încă la altar, aflați în rândurile de mai jos.

Fosta vedetă Kanal D a trecut prin momente cumplite

CANCAN.RO: Cum a fost cea mai recentă perioadă pentru tine?

Diana Pârvu: Ultima perioadă a fost foarte aglomerată și cu emoții pentru că fiica mea a început grădinița, dar este și sezonul virozelor. E cu emoții, văd că după o săptămână de grădiniță deja a avut o mică răceala, așa că trebuie mereu să fiu în gardă cu de toate.

CANCAN.RO: Cum ești ca mamă? Ești genul de mamă foarte atentă la copil, poate sperioasă sau o lași mai liberă să exploreze ca să își creeze anticorpi?

Diana Pârvu: Sunt mai panicoasă pentru că am văzut cât de ușor pot evolua lucrurile la copii. De la o tuse să îi coboare la plămâni și să o dea în pneumonie. Încerc să o protejez cât de mult pot, dar nu excesiv ca să își formeze și imunitatea. Încerc să o determin să mănânce cât mai sănătos, astfel încât atunci când o duc în colectivitate să fie rezistentă.

CANCAN.RO: Te înduri să lași de la tine când îți cere dulciuri sau alte lucruri care îi plac? Cine e mai permisiv din punctul acesta de vedere, tu sau Sergiu?

Diana Pârvu: Eu cedez mai repede, dintre mine și tatăl lui Jacqueline, eu sunt cea care cedez. El mereu mă ceartă, dar eu stau mult cu ea și când o văd că face ochișorii aceia mari la mine, nu am cum să nu îi dau ce-mi cere, inclusiv cadouri. Sergiu este mai dur, se ține de treabă.

CANCAN.RO: Deci Sergiu este mai autoritar? El este bad-cop?

Diana Pârvu: Exact, deși el la început nu era de acord cu treaba asta, bad-cop, good-cop, ne-am dat seama că nu avem ce face. Dar să știi că nu îi iese mereu. Însă atunci când vrem să schimbăm ceva sau că corectăm ceva la ea, el este cel autoritar din familie. Ne punem amândoi de acord să fie așa, mai ales că Jacqueline este mai receptivă la ce spune el.

CANCAN.RO: Cum vă împărțiți treburile în ceea ce o privește pe cea mică?

Diana Pârvu: Tatăl ei o duce la grădiniță, eu o iau, așa am decis că este mai bine. Văd evoluția ei de la săptămână la săptămână de când merge la grădiniță. Pune foarte multe întrebări, este curioasă. Ne lasă uneori mască. Cum s-a format Pământul, de unde venim noi, pune tot felul de întrebări. Trebuie să știi să îi dai răspunsul că altfel imediat te ia la rost, și să explici în așa fel încât să înțeleagă.

CANCAN.RO: Ce important este să știm să comunicăm cu ei, copiii noștri, oamenii din jur. Știu că tu ai dezvoltat un ghid de public speaking?

Diana Pârvu: Da, așa este. Am lansat un ghid gratuit de public-speaking, te poți abona direct de pe site-ul meu, și vreau să îi determin pe oamenii să scape de frica de a vorbi în public. Vreau să îi fac să transforme frica în entuziasm, oricum creierul nu face diferența între asta, iar asta vreau să îi învăț pe oameni. Eu am avut teama aceasta când lucram la început în televiziune, dar am învățat să trec peste ea.

CANCAN.RO: Cât de important este să știi să îți controlezi emoțiile, să treci peste momentele dificile. Știu că ai avut momente grele prin care ai trecut, după ce ai plecat din televiziune. Știu că atunci ți s-a pus un diagnostic greșit.

Diana Pârvu: Eram la un control, mi s-a spus că ceva nu este în regulă. Mi s-a spus că sunt suspectă de cancer. Era un medic super cunoscut la acea vreme, care m-a pus să semnez că răspunde el de viața mea în operație, niște aberații. Am plecat de acolo, am fost pe la opt medici și am dat de cine trebuie și mi s-a spus că am endometrioză. Asta a fost o veste mai bună, dar umbrită de faptul că mi s-a spus că nu o să am copii. Nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului. A fost o perioadă neagră pentru mine, dar poate a fost menită să-mi dau seama că orice lucru rău trece. Povestea mea a ajutat mii de femei să găsească răspuns pentru că endometrioza este o boală de care nu prea se vorbește și este greu să găsești medici specializați. Îmi spunea cineva că toate bolile au o legătură emoțională, de la stres.

CANCAN.RO: Da, și faptul că tu ai renunțat la televiziune tocmai pentru a te relaxezi și să încerci să faci un copil.

Diana Pârvu: Da, asta am făcut. Am vrut să mă concentrez pe mine. Nu am vrut să accept când mi s-a spus: „Tu nu o să ai copii! Vrei să faci copii sau să trăiești?”. Am copil și trăiesc.

De ce nu au făcut nunta vedeta și jurnalistul Kanal D? „Nu te ține un act, dar vă anunț dacă se întâmplă”

CANCAN.RO: Tu și Sergiu ați lucrat în televiziune. O vezi pe Jacqueline să vă urmeze cariera?

Diana Pârvu: Da. Eu acum sunt pe online și o văd pe fata mea că mă urmează. A început să mai aibă momente când ia microfonul și le arată ce ținută și-a făcut pentru grădiniță.

CANCAN.RO: O viitoare influenceriță

Diana Pârvu: Da, dar să știi că este o meserie care implică multă muncă, multă creativitate, să știi să stai la cameră, eu venind din televiziune, știu să fac asta.

CANCAN.RO: Urmează să schimbi prefixul anul acesta?

Diana Pârvu: E horror, aoleu. Nu mă simt de 40 de ani, am rămas undeva la 25 de ani ca mentalitate, ca tonus. Mă sperie vârsta aceasta, am auzit că s-ar produce multe schimbări în corpul femeii odată ce ajungi la 40 de ani. Deocamdată sunt bine, dar vine cu emoții schimbarea aceasta. Nu știu încă în ce fel vom aniversa.

CANCAN.RO: Apropo de aniversări și petreceri. Tu și Sergiu vă mai gândiți să faceți nunta? Sunteți de 11 ani împreună, aveți o familie superbă, luați în calcul acest lucru în viitor?

Diana Pârvu: Suntem de 11 ani împreună, suntem ca și căsătoriți, dar nu am considerat niciodată că un act ține două persoane. Ba mai mult, dacă ne uităm puțin în jurul nostru vedem că un act poate crea mai multe probleme. Noi înainte să apară Jacqueline eram workoholici amândoi. Apoi, toată atenția s-a dus pe Jaqueline și, sinceră să fiu, nu ne-am gândit la nuntă. La un moment dat, pot să spun că mi-am dorit, dar acum nu mi se mai pare ceva atât de important. Nu acolo este secretul fericirii, nu un act te ține. Dar dacă se va întâmpla nunta, o să vă anunț.

