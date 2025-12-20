Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui Bercea Mondialu

E scandal mare în familia lui Bercea Mondialu! Finul lui, Leo Castellano, a trăit un adevărat coșmar cu fosta amantă, totul culminând cu un ordin de protecție. CANCAN.RO are povestea, în exclusivitate, detaliată chiar de finul lui Bercea Mondialu. Șantaj cu filmări intime, bani dați sub presiune, amenințări, agresiuni și intervenția autorităților. Toate detaliile le puteți citi în rândurile de mai jos.

Leo Castellano, finul lui Bercea Mondialu, trăiește un adevărat coșmar după ce fosta lui amantă l-ar fi șantajat cu filmări intime, cerând bani pentru a nu le face publice. Sub presiune, acesta i-ar fi dat 20.000 de euro și chiar o procură pe o firmă de transport, de unde femeia ar fi retras ulterior încă 10.000 de euro, ajungând la un prejudiciu total de 30.000 de euro.

Scandalul a degenerat în amenințări și agresiuni, iar Leo Castelano s-a văzut nevoit să meargă la Poliție, unde s-a deschis dosar penal pentru șantaj și amenințare. Mai mult, femeia s-ar fi aliat cu un fost candidat la Primăria din Jariștea, cei doi hărțuindu-l în mod constant, motiv pentru care finul lui Bercea Mondialu a cerut și a obținut ordin de protecție.

Cum a ajuns finul lui Bercea Mondialu să ceară ordin de protecție împotriva amantei

Leo Castellano a făcut dezvăluiri incredibile despre povestea pe care a trăit-o cu femeia care a ajuns să-l șantajeze și să-l amenințe.

Am fost împreună un an și jumătate, mi-a fost amantă. Ea avea niște filmări cu mine și m-a șantajat, iar eu i-am dat 20.000 de euro. Era vorba despre filmări intime. Ulterior, m-a șantajat să îi ofer o procură la o societate de transport care îmi aparține. Cu acea procură a luat 10.000 de euro din societate. În total, a luat 30.000 de euro. După ce am văzut că aceasta continuă cu șantajul și mă constrânge în continuare să îi ofer bani, am sesizat Poliția. Poliția a deschis dosar penal pentru șantaj și amenințare, întrucât m-a amenințat că, dacă îi retrag procura, îmi va da foc cu benzină. Am înregistrat-o și am depus probele la Poliție, a spus finul lui Bercea Mondialu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am fost amenințat, s-a țipat la mine”

După ce l-a șantajat pe Leo, femeia a venit cu un alt plan. A intrat într-o relație cu un fost candidat al primăriei comunei Jariștea, iar apoi au urmat episoadele de hărțuire.

Ulterior, în ultima perioadă, ea s-a combinat cu un bărbat, care are și el ordin de protecție. Acesta este căsătorit, are familie și a candidat la Primăria comunei Jariștea, din Vrancea. Deține o cramă de vinuri în Jariștea. Cei doi au început să mă hărțuiască public, să mă denigreze în mediul online, inclusiv prin transmisiuni live, și au venit inclusiv la domiciliul meu din Drăgănești-Olt, unde au provocat scandal și mi-au creat o stare permanentă de teamă. În aceste condiții, m-am adresat Judecătoriei Caracal, care a dispus emiterea unui ordin de protecție împotriva ambelor persoane, pe o durată de 12 luni, confirmând existența unei stări reale de pericol. Eu sunt hărțuit de această femeie. Ea are 49 de ani, eu am 28 de ani, a mai spus Leo Castellano.

