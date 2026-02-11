Acasă » Știri » Știri externe » Modificare importantă pentru hotelurile din Turcia. Ce se va întâmpla din luna mai

Modificare importantă pentru hotelurile din Turcia. Ce se va întâmpla din luna mai

De: Daniel Matei 11/02/2026 | 12:19
Turcia este una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români, iar autoritățile din această țară au decis să ia noi măsuri în unitățile de cazare.

Pentru că în ultima perioadă țara a fost afectată de o serie de tragedii care au scos în evidență vulnerabilitățile hotelurilor în fața incendiilor, autoritățile de la Ankara au instituit acum noi reguli pentru ca unitățile de cazare să devină mai sigure pentru turiști. Turcia obține venituri importante din turism, iar o astfel de măsură este văzută ca o schimbare în bine pentru economia națională, pentru că le va asigura turiștilor mai multă încredere atunci când aleg Turcia ca destinație de vacanță.

Noile reguli spun că toate camerele de hotel vor trebui să fie echipate cu uși rezistente la foc, iar termenul limită pentru implementare este 31 mai 2026. Măsura vine după un incendiu devastator produs într-o stațiune montană din Turcia, soldat cu zeci de victime, eveniment care a determinat autoritățile să extindă normele de securitate la incendiu pentru toate unitățile de cazare.

În lipsa acestor elemente de protecție, hotelurile riscă sancțiuni severe, inclusiv pierderea autorizației de funcționare. Practic, unitățile care nu vor putea demonstra că respectă standardele de siguranță până la termenul stabilit ar putea fi închise.

Ce spun autoritățile din Turcia

Această decizie au fost luate în contextul în care, spun autoritățile, ușile speciale pot face diferența între moarte și supraviețuire, ele împiedicând răspândirea incendiului pe holuri, oferindu-le, astfel, turiștilor, timp să se autoevacueze în siguranță.

Potrivit specialiștilor, fumul, nu arsurile, reprezintă principala cauză de deces în cazul unui incendiu, iar ușile ignifuge ar putea fi cruciale în asemenea momente, scrie playtech.ro.

industria hotelieră spune că implementarea regulii nu va fi deloc ușoară. Reprezentanții sectorului susțin că ar fi nevoie de aproximativ 1,5 milioane de uși speciale pentru a acoperi toate unitățile turistice. În prezent, capacitatea anuală de producție este mult prea mică pentru a satisface cererea într-un interval atât de scurt, ceea ce pune presiune pe proprietarii de hoteluri.

