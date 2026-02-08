Acasă » Știri » Locul de poveste din România care lasă turiștii fără cuvinte. Mii de oameni îl vizitează anual

De: Andreea Stăncescu 08/02/2026 | 18:03
Locul deosebit din România atrge numeroși turiști

Există în România un loc deosebit, care pare desprins dintr-o poveste și care atrage anual mii de turiști dornici să descopere frumusețea naturii în forma ei pură. Situată în inima Maramureșului, Cascada Cailor este una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din nordul țării și un simbol al zonei Borșa.

Cascada se formează din apele adunate de pe versanții Munților Rodnei, care se concentrează într-o căldare glaciară și apoi se prăvălesc în trepte pe stâncile abrupte ale muntelui Piatra Rea.

Cu o cădere de aproape 90 de metri, creează un peisaj impresionant, mai ales primăvara și vara, când debitul este ridicat, dar și iarna, când șuvoaiele îngheață și se transformă într-un adevărat decor de gheață.

Situată la aproximativ 1.300 de metri altitudine, în interiorul Parcului Național Munții Rodnei, Cascada Cailor este ușor accesibilă printr-un traseu turistic bine marcat, care pornește din stațiunea Borșa.

Drumul presupune o combinație de telescaun și o scurtă drumeție prin păduri de conifere și zone stâncoase, oferind priveliști superbe asupra văilor din jur. Traseul este potrivit pentru majoritatea turiștilor, însă este recomandat un echipament adecvat, mai ales în sezonul rece, când pot apărea porțiuni alunecoase.

Ce mai poți face în zonă

Pe lângă vizitarea cascadei, zona Borșa oferă numeroase activități pentru iubitorii de natură. Iarna, turiștii pot practica schi sau snowboard pe pârtiile din stațiune, iar vara pot opta pentru drumeții montane, ciclism sau fotografii de peisaj. Cei pasionați de explorare pot ajunge la Lacul Iezer sau pot urca spre vârful Pietrosu, cel mai înalt din Munții Rodnei.

De asemenea, o excursie în Maramureș nu este completă fără opriri la Mocănița de pe Valea Vaserului, la Mănăstirea Bârsana sau la celebrul Cimitir Vesel din Săpânța.

