Acasă » Știri » 855 de euro pentru două nopți în Poiana Brașov de Valentine’s Day 2026. Dragostea trece prin buzunar

De: Anca Chihaie 06/02/2026 | 14:47
Valentine’s Day 2026 se anunță mai scump ca niciodată pentru cuplurile care își doresc o escapadă romantică în România. De la munte până la mare, hotelierii au pregătit pachete speciale dedicate îndrăgostiților, însă prețurile reflectă clar faptul că dragostea vine, în acest an, cu un cost considerabil. În Poiana Brașov, una dintre cele mai căutate destinații de iarnă, un sejur de două nopți poate ajunge chiar și la 855 de euro, în funcție de facilitățile incluse.

Luna februarie aduce, tradițional, planuri de vacanță pentru cupluri, iar Valentine’s Day rămâne pretextul ideal pentru o pauză de la rutina zilnică. Stațiunile montane sunt din nou în topul preferințelor, mai ales pentru cei care vor să combine sporturile de iarnă cu relaxarea și atmosfera intimă a unei seri petrecute la SPA. Hotelurile din zona Brașovului mizează pe experiențe complete, care includ acces la centre wellness, piscine interioare și exterioare încălzite, jacuzzi, saune și masaje pentru două persoane.

Pe lângă relaxare, gastronomia joacă un rol esențial în aceste pachete tematice. Restaurantele hotelurilor propun meniuri elaborate, construite în jurul unor preparate sofisticate, cu accent pe prezentare și combinații rafinate de gusturi. Cinele romantice sunt gândite ca adevărate experiențe culinare, cu deserturi tematice și decoruri speciale în camere, menite să creeze o atmosferă intimă și memorabilă.

Prețurile diferă semnificativ în funcție de nivelul de lux ales. În Poiana Brașov, tarifele pornesc de la aproximativ 230 de euro pentru două nopți, însă pot ajunge rapid la 400 de euro sau mai mult, iar în unele cazuri speciale, pachetele premium depășesc această sumă. Gradul de ocupare este deja foarte ridicat, ajungând la aproximativ 85%, semn că cererea pentru această perioadă este una intensă, în ciuda costurilor.

Alternativa la munte vine dinspre litoral, unde hotelierii încearcă să demonstreze că romantismul nu ține cont de sezon. Deși temperaturile sunt scăzute, atmosfera este compensată de facilități moderne și servicii de relaxare. Hotelurile de la mare propun pachete all-inclusive, care includ acces la SPA, piscine interioare, jacuzzi, seri tematice cu muzică și activități dedicate cuplurilor.

Pentru cei care preferă sunetul valurilor în locul zăpezii, litoralul devine o opțiune surprinzător de populară. Tarifele pentru un weekend romantic la mare pornesc de la aproximativ 1.500 de lei și pot ajunge, la fel ca în zonele montane, până în jurul sumei de 400 de euro. Chiar și la aceste prețuri, multe unități de cazare au anunțat deja ocupare completă, semn că interesul este ridicat.

Tendința arată clar că îndrăgostiții sunt dispuși să investească sume considerabile pentru a marca această sărbătoare într-un mod special. Relaxarea, intimitatea și experiențele personalizate par să conteze mai mult decât bugetul, iar Valentine’s Day devine, tot mai mult, o mini-vacanță de lux. Fie că aleg muntele sau marea, cuplurile caută evadarea din cotidian și momentele petrecute în doi, chiar dacă acest lucru presupune un efort financiar consistent.

