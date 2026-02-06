Președintele Colegiului Psihologilor rupe tăcerea: „Cristian Andrei nu are nicio calitate oficială de psihoterapeut”

Doctorul Cristian Andrei se află în centrul unui scandal de proporții, fiind anchetat penal într-un dosar deschis de Poliția Capitalei pe numele său. Ancheta aflată în continuare în desfășurare arată că bărbatul ar fi executat activități specifice psihoterapiei fără a avea studii de specialitate și atestat. Astfel, a indus în eroare mai multe femei pentru a le determina să plătească ședințe ilegale. În cadrul cercetărilor au reieșit mai multe acte de agresiune comise de Cristian Andrei, iar acum președintele Colegiului Psihologilor a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO în care a dezvăluit măsurile cerute de Colegiului Psihologilor din România asupra celui care se autointitula „Doctor de suflete”.

Constantin Edmond Cracsner, președintele Colegiului Psihologilor, a dezvăluit într-un interviu exclusiv că celebrul Cristian Andrei nu are, de fapt, atestat în psihologie, neavând astfel nicio calitate oficială. Nefiind membru al Colegiului Psihologilor și, neavând nicio calitatate în acest sens, medicul nu ar fi fost autorizat să practice această meserie și va trebui să se supună măsurilor reglementate de lege.

De asemenea, Constantin Edmond Cracsner a precizat că, din păcate, Colegiului Psihologilor din România nu poate demara o procedură disciplinară împotriva lui, singura soluție fiind sesizarea organelor de cercetare pentru a stabili dacă activitatea acestuia a fost legală sau nu.

Președintele Colegiului Psihologilor din România despre Cristian Andrei: „Trebuie să se supună legii, fie că îi convine sau nu”

Constantin Edmond Cracsner: Doctorul Andrei, în spațiul public, s-a prezentat în diverse modalități, de psihoterapeut, de medic. Din perspectiva Colegiului Psihologilor din România, doctorul Andrei nu are nicio calitate oficială de psihoterapeut, în sensul că nu este membru al Colegiului Psihologilor din România, nu are atestat eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihoterapie. Prin urmare, nefiind membru, nu putem să luăm noi, Colegiul Psihologilor, o măsură de cercetare disciplinară. Tot ce putem face este să ne adresăm organelor de cercetare cu rugămintea de a constata dacă doctorul Cristian Andrei a practicat legal sau nelegal profesia ca să nu ne antepronunțăm. Au fost făcute demersuri în sensul acesta. Oricum, la momentul la care noi de fapt am fost sesizați, existau deja plângeri penale împotriva doctorului Cristian Andrei.

CANCAN.RO: În noiembrie 2025.

Constantin Edmond Cracsner: În momentul de față, da, cred că despre acea perioadă vorbim în care am primit primele sesizări, dar și solicitări din partea unor persoane posibil abuzate de doctorul Cristian Andrei. Repet, doctorul Cristian Andrei nu este psiholog. Titulatura pe care și-a atribuit-o din declarațiile domniei sale rezultă în baza studiilor pe care le-ar fi făcut, dar care n-au fost recunoscute de niciun organism profesional. Avem o solicitare a unei persoane care în momentul de față se consideră victimă a doctorului Cristian Andrei, dar atâta timp cât doctorul Cristian Andrei nu este membru al Colegiului, nu avem o procedură prin care să analizăm activitatea doctorului Andrei.

CANCAN.RO: Știți ceva despre un conflict mocnit între domnul doctor Cristian Andrei și Colegiul Psihologilor din România?

Constantin Edmond Cracsner: Personal nu știu de existența unui conflict și nu știu de ce ar fi existat un astfel de conflict că domnia sa, în calitate de medic, din unele declarații pe care le-a avut în spațiul public, nu are o părere grozavă despre instituția noastră. Este pur și simplu problema personală a doctorului Andrei. Indiferent de părerile personale, atunci când discutăm de titluri de calificare, de profesii protejate de lege și reglementate de lege, trebuie să se supună acestora, fie că îi convine, că nu-i convine, că are părerile domniei sale, i le respectăm, dar atâta timp cât declară că oferă servicii din perspectiva unei profesii reglementate cu titluri profesionale protejate de lege, lucrurile se schimbă radical. Aici nu mai discutăm despre păreri, despre opinii, ci discutăm în domeniul legal.

