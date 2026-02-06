Ce ascundea Gabi Tamaș de la Survivor 2026 de soția lui, dar s-a dat singur de gol! „Nu știe”

Gabi Tamaș a recunoscut că de partea financiară a familiei se ocupă soția sa, Ioana, care deține o sală de pilates. Cu toate astea, fostul fotbalist susține că atunci când împrumută pe cineva evită să îi spună.

Gabi Tamaș e căsătorit cu Ioana de peste 20 de ani. Chiar dacă între ei au mai apărut și câteva furtuni, au știut să le depășească și să rămână împreună. În fiecare zi se descoperă cu alți ochi și asta contează cel mai mult.

Ce ascundea Gabi Tamaș de la Survivor 2026 de soția lui

Concurentul de la Survivor 2026 are pe cine se baza și când vine vorba de evidența banilor. Soția lui, Ioana, se descurcă foarte bine cu finanțele. Chiar și așa, când împrumută pe cineva din anturajul său, fostul fotbalist îi ascunde asta. Invitat în cadrul unui podcast, Tamaș a mărturisit că familia sa are mai multe conturi bancare unde stau împărțiți banii.

„Nu știe, sunt mai multe conturi (dacă dispar bani și întreabă n.r). Am contul de împrumut (râde)”, a precizat el.

Gabi Tamaș consideră că cei mai buni prieteni sunt cei din copilărie, alături de care ai trecut prin greutăți. Chiar și așa, a mai avut parte de surprize. La un moment dat, și-a adus un prieten bun în Anglia și i-a dat cardul pe mână. A avut, însă, parte de o surpriză neplăcută.

„Cine spune că are prieteni minte. Prietenii sunt cei din copilărie, cu care ai trăit greul. Ce vezi acum sunt amici (…) Eu nu pot spune că am prieteni. Am cunoștințe, amici. Prietenia este un cuvânt greu, pentru că nimeni nu poate să vină cu tine peste tot unde ai fost. Dar legătura se menține. A fost un singur prieten de al meu, ca să vă dau un exemplu, pe care l-am adus și în Anglia. Știam limita de la card, cât poți să scoți cash. I-am dat cardul, nicio problemă, plătește, du-te cumpără ce vrei tu, nu am nicio problemă. Dar aveam nevoie când am ajuns acasă de niște cash, eu știam că nu am retras și știam limita. Ei bine, nu mai puteam să scot. Și uite așa l-am prins cu minciuna. «Mă, ai scos», «N-am scos». M-am uitat pe tranzacții și am văzut că a scos. Ca să vezi și tu”, a povestit Gabi Tamaș în podcastul lui Bursucu’.

Unde și-a cunoscut Gabi Tamaș soția

Ioana și Gabi Tamaș s-au cunoscut în orașul lor natal, Brașov. Ea avea 16 ani, iar el împlinise 20 de ani. După o relație de opt ani, au ajuns și în fața altarului. Ei au și o fiică împreună, pe Selena. Momentele complicate nu au lipsit din povestea lor, dar le-au depășit. Dar a fost vreun moment în care a simțit că îl cheamă la notar?

„Da, au fost mai multe. Eu eram de vină. Certurile sunt normale într-o căsnicie”, a spus Gabi Tamaș.

