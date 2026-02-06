Acasă » Știri » Cine este Anamaria Vartolomei, românca văzută într-un hotel cu Timothée Chalamet, iubitul lui Kylie Jenner. Cu ce se ocupă tânăra

Cine este Anamaria Vartolomei, românca văzută într-un hotel cu Timothée Chalamet, iubitul lui Kylie Jenner. Cu ce se ocupă tânăra

De: Veronica Mavrodin 06/02/2026 | 17:42
Cine este Anamaria Vartolomei, românca văzută într-un hotel cu Timothée Chalamet, iubitul lui Kylie Jenner. Cu ce se ocupă tânăra
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

O româncă a ajuns în centrul atenției presei mondene internaționale, după ce a fost surprinsă de paparazzi în compania lui Timothée Chalamet, nimeni altul decât iubitul lui Kylie Jenner, despre care se speculează că ar face deja planuri de nuntă. Deși nu se știe care este, de fapt, natura relației dintre cei doi, eticheta de „misterioasă” poate fi rapid spulberată: tânăra nu este deloc străină de luminile reflectoarelor. Este vorba despre Anamaria Vartolomei, una dintre cele mai apreciate actrițe ale noii generații din cinematografia europeană.

Timothée Chalamet și Anamaria Vartolomei au fost surprinși de paparazzi în holul unui hotel din Paris. Cei doi au avut o apariție relaxată, însă suficient de intrigantă cât să aprindă imaginația fanilor și a presei internaționale.

Actorul franco-american purta un trening gri, lejer, în timp ce Anamaria Vartolomei a ales o ținută casual, formată din jeanși și o jachetă neagră. Deși nu au afișat gesturi explicite de apropiere, simpla lor prezență împreună a fost suficientă pentru a declanșa zvonuri legate de o posibilă aventură.

Cine este Anamaria Vartolomei, românca văzută cu Timothée Chalamet

Anamaria Vartolomei are 26 de ani și este una dintre cele mai apreciate actrițe ale noii generații din cinematografia europeană. Născută pe 9 aprilie 1999 la Bacău, a copilărit în satul Plopu, lângă Dărmănești, iar la vârsta de 6 ani s-a mutat în Franța, unde și-a construit cariera.

A debutat la doar 10 ani în filmul „My Little Princess”, alături de Isabelle Huppert, iar consacrarea a venit în 2021 cu rolul principal din „L’Événement”, film premiat cu Leul de Aur la Veneția, pentru care Anamaria a câștigat Premiul César, echivalentul Oscarului în Franța, dar și Premiul Lumière. În ultimul an, numele ei a devenit tot mai vizibil la nivel internațional odată cu rolul principal din serialul „Seducția”, o reinterpretare modernă a celebrului roman „Legături periculoase”. În producția HBO Max, ea o interpretează pe Isabelle de Merteuil, alături de actori precum Lucas Bravo, Vincent Lacoste și Diane Kruger.

Anamaria Vartolomei. Sursa foto: Mediafax

Este o prezență constantă la marile festivaluri de film – Cannes, Berlin și Veneția – și a lucrat cu regizori de renume mondial. În ultimii ani, a făcut pasul către producții internaționale, jucând în filmul SF „Mickey 17”, regizat de Bong Joon Ho, alături de Robert Pattinson, dar și în lungmetrajul românesc „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar 2026.

„Pattinson era foarte izolat, dar cred că el, fiind foarte timid, se proteja într-un fel, mai ales că avea 80-90 de zile de filmare, jucând două roluri. Înțelegeam că are nevoie de concentrare. Dar este foarte simpatic. Mark Ruffalo este foarte de treabă, dădea mâna cu fiecare figurant înainte și după ce juca scena. Îmi plăcea foarte mult de el înainte să-l cunosc, mi-a plăcut și mai tare când mi-am dat seama că e chiar de treabă. Nicio fiță, nimic, avea și el dubii câteodată, nu era sigur de ceea ce propunea. Mereu a fost un partener foarte agreabil, te motiva, te încuraja. De exemplu, câteodată, când plecam împreună după ce terminam, îmi zicea: ‘A fost super, bravo!’”, povestea Anamaria Vartolomei într-un interviu recent.

Întâlnire profesională sau începutul unei idile?

Este pentru prima dată când Anamaria Vartolomei și Timothée Chalamet sunt surprinși împreună și, deși oficial nimeni nu vorbește despre o idilă, contextul ridică multe semne de întrebare.

Actorul se află la Paris pentru promovarea filmului „Marty Supreme” și a fost văzut inclusiv în compania echipei sale, fapt care i-a făcut pe unii să creadă că întâlnirea ar putea avea legătură cu un viitor proiect. Pe de altă parte, apropierile discrete, apariția într-un hotel și lipsa oricărei reacții oficiale nu fac decât să alimenteze speculațiile.

Timothée Chalamet se iubește cu Kylie Jenner

Timothée Chalamet se află de câțiva ani într-o relație cu Kylie Jenner, iar cei doi au devenit rapid unul dintre cele mai urmărite și comentate cupluri din showbizul internațional. În ultima perioadă, în presa de peste ocean au apărut tot mai des zvonuri legate de o posibilă căsătorie.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner, foto Mediafax

Înainte de relația cu Kylie Jenner, Timothée Chalamet a fost implicat în mai multe relații intens comentate. Cea mai cunoscută a fost povestea de dragoste cu Lily-Rose Depp, între 2018 și 2020, considerată la acea vreme un cuplu-fenomen al tinerei generații de la Hollywood. Ulterior, actorul a fost surprins într-o relație scurtă cu Eiza González. 

Până acum, nici Timothée Chalamet, nici Anamaria Vartolomei nu au comentat imaginile apărute. A fost o simplă întâlnire de lucru sau începutul unei povești care ar putea zgudui tabloidele internaționale? Rămâne de văzut.

VEZI ȘI: După ani marcați de durere, e pregătită să iubească din nou. Oana Ioniță: „Trebuie să lupt pentru el”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea modei! Fiica unui fotbalist arhicunoscut a murit la doar 21 de ani, în locuința sa
Showbiz internațional
Doliu în lumea modei! Fiica unui fotbalist arhicunoscut a murit la doar 21 de ani, în locuința sa
Kim Kardashian rupe tăcerea despre „Photogate”-ul cu Harry și Meghan de la aniversarea de 70 de ani a lui Kris Jenner
Showbiz internațional
Kim Kardashian rupe tăcerea despre „Photogate”-ul cu Harry și Meghan de la aniversarea de 70 de ani a…
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Gandul.ro
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor
Adevarul
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați...
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul lui Inter
Click.ro
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul...
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
Digi 24
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat...
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator....
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Gandul.ro
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mașina lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro. A folosit-o când era primar la ...
Mașina lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro. A folosit-o când era primar la Sibiu
PRO TV plânge după Cătălin Măruță, deși l-au ‘evacuat’ din grilă. Cum și-au luat ...
PRO TV plânge după Cătălin Măruță, deși l-au ‘evacuat’ din grilă. Cum și-au luat adio de la el în ultima zi de emisiune
Dispozitivul de la LIDL care a pus în dificultate clienții. Mulți nu știu la ce folosește
Dispozitivul de la LIDL care a pus în dificultate clienții. Mulți nu știu la ce folosește
Test de inteligență | Ce animal se ascunde în această iluzie optică 3D?
Test de inteligență | Ce animal se ascunde în această iluzie optică 3D?
Cu ce probleme și-a început Ruxandra Luca anul. Vedeta de la Neatza și-a spus oful: „E o perioadă ...
Cu ce probleme și-a început Ruxandra Luca anul. Vedeta de la Neatza și-a spus oful: „E o perioadă mai complicată pentru noi”
Cătălin Măruța, în lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. A divulgat public secretul ...
Cătălin Măruța, în lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. A divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani
Vezi toate știrile
×