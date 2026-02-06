Cu ce probleme și-a început Ruxandra Luca anul. Vedeta de la Neatza și-a spus oful: „E o perioadă mai complicată pentru noi”

Ruxandra Luca se află în centrul unui scandal în showbizul românesc, după ce a fost surprinsă în compania unui medic cunoscut din România, situație care a atras rapid atenția publicului. Vedeta de la „Neatza” pare că a început anul cu probleme. Ce i s-a întâmplat în luna ianuarie!

Ruxandra Luca și-a început anul cu câteva probleme, după cum a povestit chiar ea în mediul online. Vedeta a spus că traversează o perioadă mai complicată, în care a rămas fără ajutor în casă și trebuie să se ocupe singură de cei trei copii, dar și de animalele de companie. Chiar dacă nu s-a plâns direct, a recunoscut că programul ei este foarte încărcat și că oboseala se simte din plin.

Totuși, într-un moment dificil, Ruxandra Luca a avut parte de un gest care a emoționat-o. După o săptămână aglomerată, vedeta a profitat de o zi liberă pentru a se odihni, iar când s-a trezit a descoperit că toată curtea și mașina erau deja deszăpezite, iar vasele spălate cu o seară înainte fuseseră puse la loc.

„E o perioadă mai complicată pentru noi, am rămas fără ajutor în casă și cu ăștia mici, mă rog, nu-i că mă plâng, să zicem doar că nu mă plictisesc cu 3 copii, 2 căței și 2 pisici în grijă. Zic eu 3 copii, dar alt treilea nu mai e mic de mult. Să vă spun cum mi-a bucurat sufletul

duminică, am zis că mă umflu de plâns. Veneam după o săptămână mai complicată, cum începusem să vă povestesc și am profitat de ziua liberă, ca să mai dorm nițel.

Noaptea de sâmbătă spre duminică a nins mult, mă şi gândeam că voi găsi totul acoperit de zăpadă, curtea, maşina, că va fi nebunie. Când colo, descopăr totul deszăpezit la milimetru, toată curtea, mașina mea, plus toate vasele spălate de mine în seara precedentă puse frumos la loc”, a scris Ruxandra Luca pe rețelele de socializare.

Cine a fost ajutorul Ruxandrei Luca

Cel care a făcut toate aceste lucruri a fost fiul ei de 16 ani, care s-a trezit înaintea tuturor și s-a ocupat de tot fără să îi spună nimic. Ruxandra a spus că gestul l-a considerat unul firesc pentru el, însă pentru ea a însemnat foarte mult și i-a arătat că are un sprijin real chiar în propria familie, în momentele în care se simte copleșită.

„-Eu am făcut asta, mi-a zis fiul meu de 16 ani, trezit înaintea tuturor și rumen în obraji de la stat în frig. M-am gândit că așa ar fi normal.

Și a plecat la el în cameră, înainte să mă ia emoțiile prea tare și să îl strâng în brațe. Adică să mă cuibăresc la el în brațe, că e deja mult mai mare decât mine. Poza e făcută de el (când treaba era pe sfârşite) şi trimisă bunicilor, care oricum leșinau după nepotul lor, dar sa leșine și mai mult”, a mai spus Ruxandra Luca.

