Mașina lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro. A folosit-o când era primar la Sibiu

De: Andreea Stăncescu 06/02/2026 | 19:04
Cu cât de vinde mașina fostului președinte / Sursa foto: Profimedia

Mașina de protocol folosită de președintele Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație, stârnind interes în rândul colecționarilor și al pasionaților de automobile. Autoturismul a fost fabricat în 2005 și va fi vândut de Primăria Municipiului Sibiu printr-o casă de licitații. 

O mașină de protocol care a aparținut președintelui Klaus Iohannis va fi scoasă la licitație, cu un preț de pornire surprinzător de mic, de doar 1.000 de euro. Este vorba despre un Audi A6 3.2 FSI, fabricat în 2005, care va fi vândut de Primăria Municipiului Sibiu prin intermediul Casei de Licitații A10 by Artmark.

Licitația face parte din evenimentul „Time to Bid – Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux” și este programată pe 24 februarie, de la ora 18.00. Participanții pot fi prezenți fizic la Palatul Cesianu-Racoviță din București sau pot licita online prin platforma Artmark Live.

Mașina a făcut parte din flota administrativă și de protocol a primăriei și a fost scoasă la vânzare în urma unei hotărâri a Consiliului Local Sibiu, ca parte a programului de înnoire a autoturismelor instituționale. Audi-ul a fost folosit destul de rar și înregistrează aproximativ 120.000 de kilometri. Este descris ca fiind în stare tehnică bună, complet funcțional și cu revizia recent efectuată.

Sursa foto: Turnul Sfatului

Audi A6 a fost mult timp o alegere preferată pentru flote oficiale europene, datorită combinației de confort, discreție și prestanță, iar presa internațională a semnalat că și regele Charles III a folosit un Audi A6 în flota sa oficială.

În cadrul evenimentului nu se va licita doar pentru mașina de protocoal, ci vor fi numeroase ceasuri și accesorii de lux de la branduri precum Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller și Vacheron Constantin. Printre piesele de colecție se numără ceasuri din aur, modele rare și ediții limitate, cu prețuri de pornire mult sub valoarea lor de piață, atrăgând atât colecționarii, cât și pasionații de obiecte de lux.

