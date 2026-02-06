Acasă » Știri » Dispozitivul de la LIDL care a pus în dificultate clienții. Mulți nu știu la ce folosește

De: Simona Tudorache 06/02/2026 | 18:33
Dispozitivul care separă gălbenușul de albuș este un accesoriu practic și eficient, ideal pentru orice bucătărie. Te ajută să separi rapid și curat gălbenușul de albuș, fără mizerie și fără riscul de a pierde ceva din compoziție. Cu toate astea, mulți care descoperă acest dispozitiv nu știu la ce folosește.

Acesta este folosit frecvent în bucătărie, cofetărie și patiserie, la prepararea bezelei, a cremelor, maionezei sau a diferitelor aluaturi. Fabricat dintr-un material sigur, plastic sau inox, separatorul este ușor de curățat și ocupă foarte puțin spațiu în bucătărie.

Dispozitivul care separă gălbenușul de albuș

Forma sa este special adaptată pentru a susține gălbenușul, în timp ce albușul se scurge direct într-un recipient separat. Acest mic accesoriu te ajută să economisești timp și face gătitul mai simplu și mai plăcut.

Dacă nu ai un astfel de dispozitiv în casă, există și alte metode la care poți apela atunci când ai mai multe ouă de separat. Chiar dacă rețetele necesită multă precizie, te poți descurca și fără ajutorul unei astfel de ustensile.

Metoda cojilor

Aceasta este metoda clasică, folosită de cele mai multe persoane. Oul se sparge în două jumătăți, iar gălbenușul este transferat dintr-o coajă în alta, în timp ce albușul se scurge. Este recomandat să folosești ouă reci, deoarece sunt mai ușor de separat și există un risc mai mic de rupere a membranei care menține gălbenușul intact.

Metoda pâlniei

Pentru această metodă ai nevoie de o pâlnie subțire, pe care să o așezi deasupra unui vas. Oul se sparge și se toarnă în pâlnie, iar albușul se scurge imediat în recipient, în timp ce gălbenușul rămâne în pâlnie. Este o metodă simplă și eficientă, mai ales atunci când preparatul pe care îl pregătești necesită mai multe ouă.

Metoda palmei

În această variantă, oul se sparge direct în palmă. Degetele sunt ușor depărtate, iar albușul se scurge printre ele. Metoda este surprinzător de eficientă și rapidă, mai ales pentru cei care au experiență. Cu toate astea, este mai puțin potrivită pentru persoanele sensibile la contactul direct cu oul crud. Dacă nu poți astfel, poți opta pentru o pereche de mănuși de unică folosință.

