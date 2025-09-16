Livratorul din Cluj care a agitat internetul cu geanta sa: „Gătitul nu mai sună atât de rău”

Un livrator din Cluj a ajuns viral pe internet, după ce un vlogger a publicat o imagine cu geanta în care acesta aduce mâncare. În timp ce unii oameni i-au luat apărarea, alții au început să protesteze împotriva preparatelor comandate. Află, în articol, toate detaliile!

Recent, AC Bike Cluj, un vlogger cunoscut călătoriile sale cu bicicleta, a publicat o imagine cu un livrator. Acesta are în spate geanta cu care duce mâncarea oamenilor și se poate observa că este extrem de murdară. Creatorul de conținut a vrut să arate condițiile în care mâncarea este livrată, uneori, prin acesta servicii. El a susținut că începe să se gândească la gătitul acasă.

„Așa arată geanta unui livrator. În aceste condiții este livrată mâncarea la domiciliu. După ce am văzut această imagine, mă voi gândi de două ori înainte de a-mi mai face comenzi online. Parcă gătitul nu mai sună atât de rău”, a scris AC Bike Cluj pe Facebook.

Cum arată geanta care a agitat internetul

Imaginea a adunat sute de reacții și comentarii, iar internauții s-au împărțit în mai multe tabere. Unii oameni nu s-au lăsat deranjați de felul în care arată geanta, susținând că mâncarea este livrată în recipiente sigilate.

„Ce are geanta? Este murdară pe exterior. Mâncarea este în recipiente. Recipientele în pungi sigilate…”/ „Figuri. Mâncarea e împachetată în caserole/pungi sigilate.”/ „Mâncarea e în caserole de multe ori sigilate (la supe), ambalată în pungi capsate pentru că românii mai furau un burger din pachet. Nu mâncați direct de pe exteriorul genții, iar uneori bucătăriile în care e gătită mâncarea sunt mai mizere decât geanta”, sunt câteva dintre comentarii.

Pe de altă parte, mai multe persoane i-au dat dreptate vloggerului și au susținut că este inadmisibil ca mâncarea să fie livrată în astfel de condiții. Totodată, printre internauții care au reacționat, s-au numărat și oameni care au lăudat eforturile livratorilor.

„Ok, dacă ai o geantă personală și transporți mâncare pentru tine, da, faci ce vrei cu sănătatea ta. Dar când ești livrator / flotă Delivery și duci mâncare altor oameni (clienți, care plătesc bani grei), mi se pare inadmisibil. Repet, inadmisibil”/ „Bai voi, acum vedeți cum arată gențile, pai cam cum vreți să arate când lucrătorii merg zilnic pe bicicletă, trotinetă etc., prin praf, prin ploaie, ajung la restaurante să ridice comenzile, pun gențile pe jos. Eu chiar mă mir că la unii le văd cât de cât curate sau, poate sunt mai noi.”/ „Sa alergi și tu ca ei la 40 de grade, pe ploaie, prin noroaie și după să mai comentezi. Mâncarea este livrată de români și străini ce sunt plătiți de patroni și ei sunt forțați de nevoi și probleme să lucreze pe sume foarte mici/cursă și indiferent de km parcurși… și la final? Clientul nu știe nici să spună mulțumesc?”, au mai scris internauții.

