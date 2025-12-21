Alertă în Argeș. O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită de un vânător într-o pădure

O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită duminică, 21 decembrie 2025, într-o pădure din satul Voinești, județul Argeș, de mai mulți vânători din zonă. Aparatul era prăbușit între copaci. Toate detaliile în articol.
Sindicatul Europol a publicat imagini cu drona descoperită într-o pădure din județul Argeș. Potrivit primelor informații transmise, aceasta avea atașat un „dispozitiv artizanal” și o parașută. Reprezentanții polițiștilor au spus că proveniența aparatului nu este cunoscută, momentan.
„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, anunţă Poliţia judeţeană Argeş.
Surse judiciare au transmis că este vorba despre o dronă de mari dimensiuni cu lățimea de doi metri care avea atașată o parașută și era în stare intactă.
„Din imagini se poate vedea că drona are un dispozitiv artizanal montat și o parașută atașată. La acest moment nu se cunoaște dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, a transmis Sindicatul Europol.
Oamenii legii s-au deplasat rapid la fața locului și au delimitat zona pentru a preveni orice riscuri care s-ar fi putut produce față de persoane sau bunuri, până la sosirea echipelor specializate ale Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării Naționale, care urmează să preia cazul.
Poliția a informat instituțiile abilitate în legătură cu acest eveniment. Astfel, urmează efectuarea unor cercetări specifice și stabilirea naturii obiectului, precum și a împrejurărilor în care acesta s-a prăbușit în zona respectivă.
