Alertă în Argeș. O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită de un vânător într-o pădure

O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită duminică, 21 decembrie 2025, într-o pădure din satul Voinești, județul Argeș, de mai mulți vânători din zonă. Aparatul era prăbușit între copaci. Toate detaliile în articol.

Sindicatul Europol a publicat imagini cu drona descoperită într-o pădure din județul Argeș. Potrivit primelor informații transmise, aceasta avea atașat un „dispozitiv artizanal” și o parașută. Reprezentanții polițiștilor au spus că proveniența aparatului nu este cunoscută, momentan.

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, anunţă Poliţia judeţeană Argeş.

Dronă descoperită într-o pădure din Argeș

Surse judiciare au transmis că este vorba despre o dronă de mari dimensiuni cu lățimea de doi metri care avea atașată o parașută și era în stare intactă.

„Din imagini se poate vedea că drona are un dispozitiv artizanal montat și o parașută atașată. La acest moment nu se cunoaște dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, a transmis Sindicatul Europol.

Oamenii legii s-au deplasat rapid la fața locului și au delimitat zona pentru a preveni orice riscuri care s-ar fi putut produce față de persoane sau bunuri, până la sosirea echipelor specializate ale Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării Naționale, care urmează să preia cazul.

Poliția a informat instituțiile abilitate în legătură cu acest eveniment. Astfel, urmează efectuarea unor cercetări specifice și stabilirea naturii obiectului, precum și a împrejurărilor în care acesta s-a prăbușit în zona respectivă.

