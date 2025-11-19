O dronă a intrat în spațiul aerian al României, 4 avioane au fost ridicate de urgență de la sol! S-a emis Ro-ALERT în Galați și Tulcea

În noaptea de marți spre miercuri (18-19 noiembrie) o dronă necunoscută a pătruns în spațiul aerian românesc, după atacurile rusești din apropiere de granița cu România. Patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din județele Tulcea și Galați au primit mesaj Ro-Alert de avertizare.

”Forțele Aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România. La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (jud. Galați) și ulterior în zona localității Oancea, fiind transmis mesaj Ro-Alert în nordul județului Galați la ora 00:59. Încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutările pe teren.”, se arată în mesajul transmis de MAI.

