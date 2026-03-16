Anca Serea își deschide o nouă afacere! Partenera lui Adi Sînă a reușit să își îndeplinească visul: „Dăm drumul la treabă”

De: Alina Drăgan 16/03/2026 | 11:40
Ultima perioadă a fost una destul de încărcată pentru Anca Serea. Vedeta își deschide o nouă afacere și a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile. Emoțiile sunt mari, însă vedeta este cât se poate de entuziasmată căci visa la asta de mult timp. Ce afacere își deschide soția lui Adrian Sînă?

Împărțindu-se între evenimentele mondene și cei șase copii pe care îi are, Anca Serea a găsit timp să pună pe picioare și o afacere. Mai exact, vedeta este pe cale să își îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri. Ei bine, după ce a absolvit Școala de bune maniere, etichete și protocol de la Londra, Anca Serea este gata să împărtășească din cunoștințele ei.

Soția lui Adrian Sînă va lansa prima școală și primele cursuri de bune maniere, etichete și protocol pentru copiii din România. Sediul școlii va fi într-un loc emblematic din București, iar în doar două săptămâni o să aibă loc deschiderea.

„Sunt mamă cu normă întreagă. Am un program foarte încărcat și foarte plin de provocări. Sunt în plină derulare al unui proiect de suflet al meu. În curând, voi lansa prima școală și primele cursuri de bune maniere, etichete și protocol pentru copiii din România.

Muncesc asiduu de mai bine de un an de zile la acest proiect. Acum suntem chiar pe ultima suta de metri cu pregătirile și sunt foarte nerăbdătoare să dăm drumul la treabă în aproximativ două săptămâni. Sediul școlii va fi într-un loc emblematic din București, chiar istoric”, a declarat Anca Serea, potrivit click.ro.

Anca Serea își deschidere afacere /Foto: Facebook

„Eu voi fi trainerul principal la această școală”

Anca Serea o să fie fi trainerul principal la această școală, iar cei care își doresc să participe la cursuri trebuie să achite o anumită taxă. Vedeta a absolvit cursurile celei mai prestigioase școli de bune maniere de la Londra, ce care educă familia regală de foarte mulți ani, iar acum este gata să împărtășească din cunoștințele sale.

„Eu voi fi trainerul principal la această școală. Voi ține cursurile principale de bune maniere, etichete și protocol. La copii nu de poate vorbi de etichetă și protocol deocamdată, doar de bune maniere. Se va achita un onorariu, este o școală ca toate celelalte școli, cu cursuri. Se implică și Adi, dar doar cu sfaturi.

E un proiect care a impus foarte multă muncă. Eu am absolvit cursurile celei mai prestigioase școli de bune maniere de la Londra, este vorba de școala care educă familia regală de foarte mulți ani”, a mai declarat Anca Serea.

Foto: Facebook, Instagram

