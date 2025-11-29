Acasă » Altceva Podcast » Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi

Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi

29/11/2025
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Anca Serea, soția lui Adi Sînă de la Akcent, a fost surprinsă în ipostaze greu de crezut. Imaginile ne-o arată în genunchi, într-un magazin de decorațiuni! Dacă nu erau pozele surprinse de CANCAN.RO, zicea lumea că e imposibil!

O ținută sobră, cu un sacou gri care nu se demodează niciodată, jeanși și o eșarfă discretă pe post de pată de culoare. Doar cerceii amintesc de tendințele Ancăi spre opulență, pe care și le etalează pe contul de Instagram.

Anca Serea remarca recent pe Instagram că mai foarte puțin până la Crăciun și timpul efectiv fuge. E de înțeles de ce e preocupată că a intrat în criză de timp!

Crăciunul o pune la încercare pe Anca Serea

Adi Sînă și Anca Serea cresc în total șase copii! Noa, Ava, Leah, Moise, Sarah și David. Și acum e cea mai aglomerată perioadă. Vine Moș Nicolae, pe urmă Moș Crăciun, un părinte cu un singur copil ar fi depășit, darămite cu șase! Nu mai vorbim că șansele ca unul dintre copii să aibă aniversarea în perioada următoare sunt enorme, că sunt șase copii la 12 luni!

Din derularea imaginilor, pare că Anca Serea scotocește prin tot magazinul să găsească ceva cât de cât adecvat. La un moment dat este în genunchi, la baza unui raft, indiferentă la faptul că alte cliente merg pe lângă ea prin magazin. Nu e deloc simplu! Cu cât e mai mare oferta, cu atât mai greu e să găsești ceva ca lumea!

Anca Serea, decizie grea în alegerea cadourilor de Craciun

Și cine crede că Anca doar se uită se înșală amarnic. Vedeta analizează fiecare obiect ca un detectiv de CSI: atinge, compară, pune la loc, ia altul, se uită la preț, oftează, apoi revine la primul. La șase copii, calculele sunt mai complicate decât o telenovelă! Trebuie să mulțumești fiecare destinatar în parte, să nu se supere nimeni, să nu se repete cadourile și, bonus, să nu falimentezi familia.

Nu e de mirare că după ce găsește ce căuta se îmbrățișează cu angajata magazinului! Ori se știu de ceva timp, pentru că Anca Serea e darnică și vine des să ia cadouri de acolo, ori efectiv femeia i-a salvat viața, sugerându-i un cadou potrivit într-un moment dificil.

CITEȘTE ȘI: Am aflat cum își așteaptă Anca Serea soțul în noaptea de Halloween! A pregătit decorul, bomboanele și ținuta specială: “Am niște urechiușe și…” 

NU RATA: Anca Serea, cu un ochi la copii, cu altul la… Soţia lui Adrian Sînă s-a “ascuns” sub umbreluţă şi a trecut la fapte

×