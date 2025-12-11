Zodia singură care se va „combina” chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV

În această perioadă, pentru o anumită zodie se anunță schimbări majore în plan sentimental, iar sărbătorile s-ar putea să nu le mai prindă singuri. Cu Mercur ieșit din retrograd, atmosfera se limpezește, apar noi șanse, iar blocajele care păreau de neclintit încep să se dizolve. Iar Neti Sandu vine cu vești cât se poate de bune pentru acești nativi: perioada următoare poate aduce exact scânteia pe care o așteptau în dragoste.

Retrogradarea lui Mercur deschide o perioadă în care trecutul revine pentru a fi așezat în ordine pentru o anumită zodie. Multe lucruri rămase în aer, emoționale, personale sau practice, ele pot fi acum lămurite. Chiar dacă apar întârzieri sau mici blocaje, însă energia generală susține rezolvarea unor situații vechi și pregătirea terenului pentru finalul de an.

Pe 9 decembrie, tensiunea dintre Marte și Saturn retrograd poate scoate la suprafață frustrări mai vechi, dar Mercur în Scorpion funcționează ca un mediator care îndulcește atmosfera. Comunicarea devine mai clară, iar unele conflicte se pot relaxa sau chiar stinge complet.

Pentru Leu, luna aceasta vine cu două direcții distincte. La capitolul sănătate, Jupiter retrograd recomandă un ritm mai lent și atenție la semnalele corpului. Nu sunt probleme serioase, doar nevoia de a nu exagera cu efortul.

În plan amoros însă, lucrurile devin realmente interesante. Intrarea lui Marte în sectorul iubirii amplifică dorința, curajul și magnetismul nativilor Leu. Energia este intensă, uneori impulsivă, iar Mercur retrograd poate aduce momente de analiză sau ezitare. Este o perioadă în care pot reapărea persoane din trecut, pot avea loc discuții necesare sau se pot lămuri neînțelegeri mai vechi.

În același timp, astrele deschid larg poarta unei noi povești de dragoste. Leii care au clarificat deja situațiile încurcate din viața lor pot întâlni pe cineva cu intenții foarte serioase. Cei aflați în relații complicate vor simți nevoia să ia decizii clare. Iar cei singuri pot fi surprinși de o atracție care apare pe neașteptate.

