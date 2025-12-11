Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit

Este doliu în lumea muzicii internaționale! Camryn Betsy Magness a încetat din viață la vârsta de 26 de ani. Tânăra artistă a murit în urma unui accident rutier petrecut în Florida.

Camryn Betsy Magness a murit în urmă cu doar câteva zile, în urma unui accident rutier petrecut în Fort Myers, Florida. Artista se afla pe o trotinetă electrică atunci când a fost lovită în plin de o mașină. Impactul a fost atât de puternic încât tânăra a murit pe loc.

Născută în anul 1999, în Colorado, și-a început cariera muzicală pe platforma YouTube, unde la vârsta de 8 ani a postat primele cover-uri, atrăgând rapid atenția producătorilor muzicali. Camryn Betsy Magness a debutat pe scenă alături de Cody Simpson și Greyson Chance în 2011, înainte de a se alătura trupei One Direction ca artistă în deschiderea a șapte concerte din SUA în cadrul turneului Up All Night Tour din 2012.

Trupa a chemat-o din nou pentru 63 de concerte în cadrul turneului Take Me Home din 2013. Reflectând asupra acestui moment de cotitură, ea a declarat anterior pentru Teen Vogue: „Când am intrat în turneu, eram o artistă necunoscută. Este o senzație minunată să mergi pe stradă și cineva să vină la tine și să-ți spună: «Hei, ai fost grozavă!». A fost foarte emoționant pentru mine când s-a întâmplat asta pentru prima dată.”, spunea tânăra.

Camryn Betsy Magness a fost invitată să cânte în deschiderea concertelor Fifth Harmony și a lansat o serie de single-uri, împreună cu albumul său din 2017, Glow. Ea va rămâne în amintirea fanilor și a celor care au cunoscută ca fiind o tânără neînfricată, cu un spirit vibrant și luminos, cu un talent care a atins inima fiecărei persoane care a avut norocul să o cunoască.

Fie că se afla pe scenă, la o reuniune de familie sau împărtășea o melodie cu cineva care avea nevoie de ea, muzica lui Camryn era o reflectare a inimii, curajului și creativității sale nesfârșite. Camryn Magness lasă în urmă doi părinți îndoliați, Sarah și Gary, cei doi frați, Chelsea și Cable, și pe logodnicul ei, Christian.

