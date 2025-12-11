Acasă » Știri » Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit

Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit

De: Irina Vlad 11/12/2025 | 17:59
Doliu în lumea muzicii! Artista a murit la doar 26 de ani într-un accident rutier cumplit
Camryn Betsy Magness a murit în urma unui accident rutier/ sursă foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Este doliu în lumea muzicii internaționale! Camryn Betsy Magness a încetat din viață la vârsta de 26 de ani. Tânăra artistă a murit în urma unui accident rutier petrecut în Florida. 

Camryn Betsy Magness a murit în urmă cu doar câteva zile, în urma unui accident rutier petrecut în Fort Myers, Florida. Artista se afla pe o trotinetă electrică atunci când a fost lovită în plin de o mașină. Impactul a fost atât de puternic încât tânăra a murit pe loc.

Camryn Betsy Magness a murit în urma unui accident rutier

Născută în anul 1999, în Colorado, și-a început cariera muzicală pe platforma YouTube, unde la vârsta de 8 ani a postat primele cover-uri, atrăgând rapid atenția producătorilor muzicali. Camryn Betsy Magness a debutat pe scenă alături de Cody Simpson și Greyson Chance în 2011, înainte de a se alătura trupei One Direction ca artistă în deschiderea a șapte concerte din SUA în cadrul turneului Up All Night Tour din 2012.

Trupa a chemat-o din nou pentru 63 de concerte în cadrul turneului Take Me Home din 2013. Reflectând asupra acestui moment de cotitură, ea a declarat anterior pentru Teen Vogue: „Când am intrat în turneu, eram o artistă necunoscută. Este o senzație minunată să mergi pe stradă și cineva să vină la tine și să-ți spună: «Hei, ai fost grozavă!». A fost foarte emoționant pentru mine când s-a întâmplat asta pentru prima dată.”, spunea tânăra.

Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Camryn Betsy Magness a fost invitată să cânte în deschiderea concertelor Fifth Harmony și a lansat o serie de single-uri, împreună cu albumul său din 2017, Glow. Ea va rămâne în amintirea fanilor și a celor care au cunoscută ca fiind o tânără neînfricată, cu un spirit vibrant și luminos, cu un talent care a atins inima fiecărei persoane care a avut norocul să o cunoască.

Fie că se afla pe scenă, la o reuniune de familie sau împărtășea o melodie cu cineva care avea nevoie de ea, muzica lui Camryn era o reflectare a inimii, curajului și creativității sale nesfârșite. Camryn Magness lasă în urmă doi părinți îndoliați, Sarah și Gary, cei doi frați, Chelsea și Cable, și pe logodnicul ei, Christian.

Doliu în lumea muzicii! Artistul a fost găsit mort în casă: l-a înjunghiat propriul fiu

Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit

Tags:
Iți recomandăm
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
Știri
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. Videoclipul viral care a stârnit haos online
Știri
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. Videoclipul viral care…
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale,...
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem...
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Click.ro
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Gandul.ro
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. ...
O cunoscută influenceriță a trecut printr-un epidod halucinant, iar suspecta ar fi chiar Andreea Bostănică. Videoclipul viral care a stârnit haos online
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 68. Găsiți-l pe singurul diferit!
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 ...
Cât costă o noapte de cazare, de sărbători, în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia? Condiții de 5 stele și prețuri pe măsură
Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă!
Ce a putut să pățească un bărbat care bea 8 energizante pe zi. Medicii trag un semnal de alarmă!
Fiica lui Liviu Vârciu a răbufnit după ce a fost pusă la zid din cauza siluetei sale: ”Nu mai am ...
Fiica lui Liviu Vârciu a răbufnit după ce a fost pusă la zid din cauza siluetei sale: ”Nu mai am răbdare!”
Vezi toate știrile
×