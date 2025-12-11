Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu am știut ce să fac!”

Gabriela Lucuțar (41 de ani) a fost la un pas să leșine de spaimă după ce fiica ei a acceptat o provocare bizară de pe TikTok. Adolescenta de 12 ani a ajuns direct pe masa de operație. Ce s-a întâmplat, de fapt?



În urmă cu un an, Daria (12 ani), fiica mijlocie a Gabrielei Lucuțar, a acceptat o provocare (aparent inofensivă) de pe TikTok, care ar fi putut avea urmări tragice. Pentru a câștiga mai mulți urmăritori, adolescenta a înghițit un inel.

Gabriela Lucuțar: ”Nu am știut ce să fac”

În acele clipe, Gabriela Lucuțar se afla la birou și a aflat de nenorocire printr-un apel telefonic de la cealaltă fiică a ei. ”Regina întunericului” a ajuns imediat acasă și a sunat urgent la 112. Din fericire, echipele medicale au ajuns extrem de repede și au transportat-o pe copilă la spital. Pentru a elimina inelul medicii au decis să o opereze pe adolescentă.

„Mama, Daria a înghițit un inel și cred că a murit!’, i-a spus fiica ei cea mijlocie la telefon.

„A fost, pur și simplu, o provocare pe care a văzut-o ea în mediul online pe acest TikTok. Eu eram la muncă și m-a sunat fiica cea mijlocie. Nu cred că dorește cineva să fie în situația în care să fie anunțat, în felul acesta, că s-a întâmplat ceva cu copilul lui, mai ales ca mamă și nu numai. Am lăsat toate ușile deschise, nu am știut ce să fac, am sunat la 112, totul s-a întâmplat atât de rapid”, a povestit Gabriela Lucuțar, conform kfetele.ro.

Din fericire, copila a trecut cu bine de intervenția chirurgicală, iar acum se află în afara oricărui pericol. Cu această ocazie, Gabriela Lucuțar a decis să le interzică celor trei copii accesul la conținutul de pe platformele de socializare.

„Copilul stătea pe spate, în pat, și a văzut această provocare și i s-a părut interesant… dacă ar fi reușit, ar fi câștigat urmăritori pe TikTok. Categoric că nu mai au acces la așa ceva, dar în momentul acela se putea întâmpla o tragedie. Vreau să-i felicit pe cei de la 112… cred că n-a durat mai mult de 3 minute să ajungă ambulanța. Am plecat la spital, i-au dat primul ajutor, fata era foarte speriată și a avut parte și de o intervenție chirurgicală pentru a scoate inelul”, a mai adăugat ea.

