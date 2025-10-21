Gabriela Lucuțar, la un pas să-și ia țeapa vieții! Afacerea propusă de o persoană publică avea să-i golească conturile: ”Totul era pus la punct”

Gabriela Lucuțar, la un pas de o escrocherie de proporții! Afacerea cu mașini de lux care putea să o coste o avere.

Gabriela Lucuțar, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din România, a fost la un pas să cadă victimă unei escrocherii de proporții, orchestrată cu multă atenție de o rețea care ar fi folosit imaginea unor persoane publice pentru a câștiga încrederea potențialilor clienți. Totul s-ar fi petrecut în jurul unei afaceri cu mașini de lux, iar sumele vehiculate ajungeau la câteva sute de mii de euro.

Totul a început atunci când Gabriela Lucuțar a fost contactată în legătură cu o oportunitate aparent avantajoasă, o tranzacție pentru achiziționarea unor autoturisme de lux la prețuri sub cele de pe piață. Persoanele implicate păreau de încredere: oameni influenți, cu o imagine solidă în spațiul public, care ar fi inspirat siguranță și profesionalism.

Pentru o femeie care conduce propriile afaceri de ani de zile, oferta a părut la început o colaborare legitimă, mai ales că totul era prezentat într-un mod impecabil, cu documente oficiale și explicații convingătoare. În spatele aparențelor însă, se ascundea o schemă complexă, bine pusă la punct, menită să atragă investitori dispuși să vireze sume mari în conturi controlate de persoane necunoscute.

„Se folosesc de oameni foarte cunoscuți, pentru că atunci când o fac oameni influenți și persoane cunoscute, ai tendința să ai încredere în ei. Având încredere, semnezi orice, uneori chiar fără să citești. Exact cum am pățit eu. Norocul meu a fost că și eu sunt o persoană cunoscută… Vorbim despre o cu totul altă persoană și nu vreau să-i dau numele tocmai pentru că am reușit să-mi recuperez viitorul prejudiciu- pentru că ar fi fost un prejudiciu destul de mare- și am reușit să opresc această tranzacție a unei mașini pe care trebuia să o achiziționez”, a transmis Gabriela Lucuțar la România TV.

Tranzacția urma să fie semnată rapid, iar cei implicați se grăbeau să finalizeze totul. Această presiune asupra timpului a ridicat primele semne de întrebare. Gabriela Lucuțar ar fi observat câteva detalii care nu păreau să se potrivească, iar instinctul ei de afaceristă a făcut-o să se oprească înainte de a semna actele finale. Investigațiile ulterioare au scos la iveală faptul că întreaga operațiune era o capcană.