„Emily in Paris”, „serialul pe care toată lumea iubește să-l urască”, revine cu sezonul 5, iar noutățile anunțate de Netflix par promițătoare.

Netflix a reînnoit serialul de succes în septembrie 2024, exact când a apărut partea a doua a sezonului 4, iar noul sezon o va prezenta pe protagonistă într-o nouă etapă a vieții sale.

De data aceasta, Emily (Lily Collins) părăsește Parisul și se mută la Roma, unde își preia conducerea agenției Agence Grateau. Și se pare că totul se va schimba pentru personajul principal și nu neapărat în bine, pentru că întreaga sa carieră și chiar relațiile personale vor fi puse în pericol de această schimbare.

Filmat în mare parte în Paris și în orașe italiene celebre, precum Roma și Veneția, sezonul promite noi conflicte și o reconectare a lui Emily cu propriile dorințe și identitate. În distribuție se regăsesc Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park și mulți alții.

Ce personaje revin în Emily in Paris?

Primul teaser a fost lansat pe 22 octombrie de Netflix. Actorii (și, implicit, personajele care revin) sunt:

Lily Collins (Emily)

Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie)

Ashley Park (Mindy)

Lucas Bravo (Gabriel)

Lucien Laviscount (Alfie)

Eugenio Franceschini (Marcello)

Samuel Arnold (Julien)

Bruno Gouery (Luc)

William Abadie (Antoine)

Paul Forman, Arnaud Binard, Thalia Besson

Din păcate, există și vești triste pentru fanii Camillei: Camille Razat a anunțat în aprilie 2025 că părăsește serialul.

Sezonul 5 aduce, însă, și nume noi:

Bryan Greenberg în rolul lui Jake, un american care încearcă să supraviețuiască vieții în Paris

Michèle Laroque în rolul lui Yvette, prietena veche a lui Sylvie

Minnie Driver în rolul Prințesei Jane, confidenta lui Sylvie, de sorginte regală.

Toate cele 10 episoade din Emily in Paris vor reveni pe Netflix joi, 18 decembrie.

Netflix a dezvăluit, de asemenea, că acțiunea din sezonul cinci va avea loc în Italia. Iată sinopsisul oficial: „Acum șefa Agence Grateau Roma, Emily se confruntă cu provocări profesionale și romantice pe măsură ce se adaptează la viața într-un oraș nou. Dar exact când totul se așează, o idee de muncă se întoarce împotriva ei, iar consecințele se transformă în suferințe și eșecuri în carieră. Căutând stabilitate, Emily se bazează pe stilul ei de viață francez, până când un mare secret amenință una dintre cele mai apropiate relații ale sale. Abordând conflictul cu onestitate, Emily iese la iveală cu conexiuni mai profunde, o claritate reînnoită și o disponibilitate de a îmbrățișa noi posibilități.”

