Acasă » Bancuri » BANC | Ajuns cerșetor, Bulă se așeza mereu cu o pălărie în mână, lângă o biserică

BANC | Ajuns cerșetor, Bulă se așeza mereu cu o pălărie în mână, lângă o biserică

De: Redacția CANCAN 17/12/2025 | 07:10
BANC | Ajuns cerșetor, Bulă se așeza mereu cu o pălărie în mână, lângă o biserică

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce buna dispoziție. 

Ajuns cerșetor, Bulă se așeza mereu cu o pălărie în mână, lângă o biserică, pentru a cerși. Într-o zi, vine cu două pălării. Un domn se apropie de el și-l întreabă:
– Bulă, de ce azi ai două pălării?
– Adevărul este că mi-a mers atât de bine încât m-am hotărât să-mi deschid o sucursală.

Alte bancuri amuzante

Noul supermarket din oraș

„În orașul meu s-a deschis un supermarket cu adevărat special. Patronul a invest mult în acest magazin. Când treci pe la raionul de „legume-fructe”, se aude susurul unui izvor și un miros de aer curat te însoțește pe tot parcursul raionului.

Un bărbat furios intră într-un magazin de bijuterii

Un bărbat furios intră într-un magazin de bijuterii, scoate un ceas de mână din buzunar şi-l aruncă sub nasul patronului:

– Mi-aţi spus săptămâna trecută că ceasul ăsta o să mă ţină o viaţă!

Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...

– Mda, admise patronul, dar păreaţi destul de bolnav când l-aţi cumpărat!

 

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
Bancuri
BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
BANCUL ZILEI | „Ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?”
UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035, dar eliminarea motoarelor cu combustie internă nu se încheie aici
Mediafax
UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035,...
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra sănătății și consumul de energie
Gandul.ro
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce...
VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează”
Digi24
VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Mediafax
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro. Cum a procedat România
Digi 24
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de...
Președintele, așteptat de un grup de români în fața ambasadei din UK: „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția”. Mesajul șefului statului
Digi24
Președintele, așteptat de un grup de români în fața ambasadei din UK: „Nicușoare, nu mai...
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra sănătății și consumul de energie
Gandul.ro
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lovitură de teatru la Antena 1! Survivor 2026 nici nu a început și 2 „faimoase” s-au retras ...
Lovitură de teatru la Antena 1! Survivor 2026 nici nu a început și 2 „faimoase” s-au retras deja din competiție
Ingredientul simplu cu care poți să acrești ciorba dacă ai uitat să cumperi borș sau lămâie
Ingredientul simplu cu care poți să acrești ciorba dacă ai uitat să cumperi borș sau lămâie
TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?
TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?
Primele imagini cu Antonia după externare. Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca ...
Primele imagini cu Antonia după externare. Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca să-și scoată AquaFilling-ul
Derapajul lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu: ”Nu întâmplător ...
Derapajul lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu: ”Nu întâmplător am pomenit”
Program TV 17 decembrie 2025. Surpriză atipică pe micile ecrane: cu cine se va duela Chefi la Cuțite
Program TV 17 decembrie 2025. Surpriză atipică pe micile ecrane: cu cine se va duela Chefi la Cuțite
Vezi toate știrile
×