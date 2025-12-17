BANC | Ajuns cerșetor, Bulă se așeza mereu cu o pălărie în mână, lângă o biserică

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce buna dispoziție.

Ajuns cerșetor, Bulă se așeza mereu cu o pălărie în mână, lângă o biserică, pentru a cerși. Într-o zi, vine cu două pălării. Un domn se apropie de el și-l întreabă:

– Bulă, de ce azi ai două pălării?

– Adevărul este că mi-a mers atât de bine încât m-am hotărât să-mi deschid o sucursală.

Alte bancuri amuzante

Noul supermarket din oraș

„În orașul meu s-a deschis un supermarket cu adevărat special. Patronul a invest mult în acest magazin. Când treci pe la raionul de „legume-fructe”, se aude susurul unui izvor și un miros de aer curat te însoțește pe tot parcursul raionului.

Un bărbat furios intră într-un magazin de bijuterii

Un bărbat furios intră într-un magazin de bijuterii, scoate un ceas de mână din buzunar şi-l aruncă sub nasul patronului:

– Mi-aţi spus săptămâna trecută că ceasul ăsta o să mă ţină o viaţă!

– Mda, admise patronul, dar păreaţi destul de bolnav când l-aţi cumpărat!