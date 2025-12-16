BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani

Fiecare zi merită condimentată cu un râs sănătos, iar pentru asta am pregătit un banc care, sunt convins, îți va stârni hohote de veselie. Protagonistul, un tip care merge la bancă pentru a face o retragere. Motivul te va face să râzi copios!

Un tip vine la banca si retrage o suma imensa de bani. li numara, apoi se adreseaza functionarului:

– Pot sa-i depun iar?

– Dar de ce i-ai scos?

– Am vrut sa verific daca sunt toti…

Alte bancuri amuzante

Bubulina s-a despărțit de Bulă

– Bubulino, am auzit că te-ai despărțit de Bulă. De ce?

– Mi-a zis că sunt soarele lui.

– Foarte frumos din partea lui. Dar acesta este motiv de despărțire?

– Da, pentru că i-am verificat mesajele din telefon și am aflat că avea o întreagă galaxie.

Iubitule, am o veste bună și una proastă

– Iubitule, am o veste bună și una proastă.

– Care sunt?

– Să știi că vreau să ne despărțim!

– Ok, și care e vestea proastă?

De ce te-ai despărțit de prima nevasta?

Doi prieteni care nu se mai văzuseră demult stau de vorbă la o bere:

– De ce te-ai despărțit de prima nevastă?

– Pentru că nu-mi făcea copii.

– Am ințeles, dar de a doua?

– Ii făcea fără mine …

Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Banc

La 92% dintre femei, nu le plac prietenele soţilor lor.

La 92% dintre bărbați, le plac prietenele soţiilor lor.

Morala:

Bărbaţii sunt mult mai sociabili decât femeile.

Creşterea populaţiei

Primarul unui oraș se gândește cum să-i mai crească popularitatea pentru alegerile care se apropiau și îi zice soției:

– Du-te și tu și fă-ți baie azi la baia publică a orașului, să zică lumea că și noi trăim între ei și avem aceleași probleme și nevoi.

Merge soția primarului la baia publică. Acolo toate cabinele ocupate și o coadă imensă. Se tot foiește să vadă lumea cine e, dar nu o lasă nimeni să treacă în față. LA un moment dat, apare o prostituată locală, foarte, foarte sexy, pe care toată lumea o lasă imediat. Mânioasă, soția primarului se duce la șeful băii:

– Domnule, așa ceva e de netolerat. Eu, soția primarului, a ditamai orașul, stau la coadă cu toată lumea asta mizerabilă, nimeni nu mă lasă în față, ba mă și înghiontesc, iar aia intră și face baie prima.

Șeful băii ridicând din umeri calm, zice:

– Doamnă, fiți înțelegătoare! Pe dumneavoastră vă așteaptă să vă întoarceți acasă doar domnul primarul, pe ea o așteaptă tot orașul…

