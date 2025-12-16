Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cine este Nick Reiner, acuzat că și-a ucis tatăl, celebrul regizor Rob Reiner. A avut numeroase probleme de-a lungul vremii

Cine este Nick Reiner, acuzat că și-a ucis tatăl, celebrul regizor Rob Reiner. A avut numeroase probleme de-a lungul vremii

De: Daniel Matei 17/12/2025 | 00:50
Cine este Nick Reiner, acuzat că și-a ucis tatăl, celebrul regizor Rob Reiner. A avut numeroase probleme de-a lungul vremii
Sursa foto: Profimedia

Celebrul cineast american Rob Reiner și soția sa, producătoarea Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți duminică în casa lor din Brentwood, California.

Vestea morții acestora a șocat Hollywood-ul, iar ancheta, care este în desfășurare, este și mai înfricoșătoare. Aceasta pentru că principalul suspect în acest caz este chiar fiul celor doi, Nick Reiner. Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat duminică în Los Angeles și este reținut sub suspiciunea de crimă. Poliția a informat că cei doi cineșati au fost victime ale unei omucideri, iar procurorii evaluează cazul, scrie BBC.

Rob Reiner, cunoscut pentru regia unor filme precum This is Spinal Tap și When Harry Met Sally, a avut doi fii și o fiică cu soția sa, cu care era căsătorit de 36 de ani. Iată ce se știe până în acest moment despre Nick Reiner, fiul lor mai mic și ancheta de până acum.

Cine este Nick Reiner

Mezina cuplului, Romy, a găsit cadavrele părinților săi în casa lor din Brentwood, o enclavă a celebrităților de la Hollywood, plină de conace, buticuri și restaurante în partea de vest a orașului Los Angeles, au confirmat mai multe surse. Cei doi au suferit multiple răni prin înjunghiere, a relatat CBS News. Cauza morții lor nu a fost oficial dezvăluită.

Două surse au declarat, de asemenea, pentru CBS News că Rob și Nick Reiner s-au certat în timpul unei petreceri din seara precedentă. Nick Reiner se află în prezent în arest, conform înregistrărilor Departamentului Șerifului din Comitatul Los Angeles.

El a fost „reținut pentru crimă”, a declarat luni șeful Departamentului de Poliție din Los Angeles, Jim McDonnell. Într-un comunicat transmis luni, Poliția a informat că, după ancheta inițială privind omorul la domiciliul familiei Reiner, a fost stabilit că Nick Reiner „a fost responsabil pentru moartea lor”.

Nick Reiner. Sursa foto: Hepta

Teoriile despre un posibil motiv au circulat pe rețelele de socializare, președintele SUA, Donald Trump, legând moartea regretatului regizor, un democrat declarat, de „Sindromul Deranjamentului Trump”, afirmație care a stârnit condamnări bipartizane. Președintele a inventat expresia pentru a-i descrie pe cei mai perseverenți și vocali critici ai săi. Cu toate acestea, oficial nu a fost dezvăluit niciun presupus motiv pentru crime.

Nick Reiner a fost localizat și arestat duminică noaptea, a anunțat Poliția. El a fost reținut pentru crimă și rămâne în arest fără drept de cauțiune. Cazul a fost prezentat Biroului Procurorului Districtual din comitatul Los Angeles, care va decide cu privire la depunerea acuzațiilor.

Fiul regizorului era cunoscut pentru problemele sale

Familia a discutat deschis despre îndelungatele lupte ale lui Nick Reiner cu abuzul de substanțe înainte de lansarea filmului său semi-autobiografic din 2015, „Being Charlie”. Tatăl și fiul au făcut echipă pentru a scrie și regiza filmul despre un adolescent dependent de substanțe și drumul său dificil spre recuperare.

Regizorul și soția sa au spus că s-au simțit disperați în timpul luptelor fiului lor, dar când acesta le spunea că programele de reabilitare nu funcționează, nu l-au ascultat întotdeauna și i-au crezut pe profesioniștii care îl tratau pe fiul lor. Acesta a intrat și ieșit din centre de reabilitare ani la rând și chiar ajunsese să stea pe străzi în adolescență.

„Am fost atât de influențați de acești oameni! Ne spuneau că este un mincinos, că încearcă să ne manipuleze. Și i-am crezut”, a declarat Michele Reiner pentru Los Angeles Times în 2015.

„I-am ascultat când ar fi trebuit să-l ascultăm pe fiul nostru”, a adăugat Rob Reiner la acea vreme.

Motivul real pentru care Wesley Snipes nu mai joacă în filme. Regizorii de la Hollywood îl ocolesc acum

A fost arestat, după dubla tragedie! Fiul lui Rob Reiner, principalul suspect, după ce regizorul și soția sa au fost găsiți morți în casă

