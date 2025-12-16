Actorul american Wesley Snipes și-a făcut revenirea în producția „Deadpool & Wolverine”, anul trecut, dar regizorii de la Hollywood pur și simplu nu-l mai distribuie în filme și cu atât mai puțin în roluri mari, așa cum el era obișnuit.

Snipes este cel mai cunoscut pentru interpretarea vânătorului de vampiri Blade, film care i-a adus două recorduri Guinness pentru cea mai lungă carieră ca personaj Marvel live-action, depășindu-l pe Hugh Jackman, co-starul din Deadpool și Wolverine, în rolul lui Wolverine, precum și pentru cea mai lungă perioadă de timp dintre aparițiile personajelor lui în filmele Marvel. În ciuda acestui fapt, Snipes nu a avut o carieră stabilă în cei patruzeci de ani de activitate în industrie. De la eșecuri la box office până la o reputație proastă, Wesley Snipes a dus o viață grea care l-a îndepărtat și mai mult de Hollywood, scrie fandomwire.com.

Snipes a debutat în rolul lui Blade în filmul cu același nume din 1998 și a reluat personajul în Blade II din 2002, regizat de Guillermo del Toro, și în Blade: Trinity din 2004. Wesley Snipes milita de mult timp pentru un alt film din această serie, însă, din păcate pentru el, Marvel a anunțat în iulie 2019 că Blade va fi relansat, iar Mahershala Ali va juca în rolul principal. În ciuda acestui fapt, Snipes a revenit în rolul lui Blade în filmul de mare succes Deadpool & Wolverine. Wesley Snipes a avut o carieră nereușită la Hollywood după Blade, deoarece majoritatea filmelor nu au avut o lansare pe scară largă sau au fost un eșec total.

Wesley Snipes nu prea este agreat nici de colegi

Pe lângă faptul că multe din filmele sale nu prea au avut succes, Snipes nu este prea iubit nici de colegii săi, din varii motive, iar asta nu l-a ajutat deloc în carieră.

Ultimul rol al lui Wesley Snipes în rolul lui Blade a avut mult mai multă acțiune în afara ecranului decât pe ecran. Al treilea film, Blade: Trinity, i-a avut în distribuție pe Wesley Snipes și Ryan Reynolds, care au avut o ceartă publică foarte puternică. Conform presei, Snipes a vorbit în termeni foarte duri despre Reynolds și, în general, și-a criticat foarte mult colegii de platou, ceea ce a provocat nemulțumiri în rândul acestora, dar și în rândul producătorilor). Din această cauză, reputația lui Snipes de coleg cu care e dificil să lucrezi s-a întărit și mai mult.

Acuzat de comportament violent de un regizor

Pe lângă relația tensionată cu ceilalți colegi, se zvonește că Snipes a devenit violent cu regizorul Blade: Trinity, David S. Goyer. Patton Oswalt a detaliat situația și a povestit că, la un moment dat, după un schimb tensionat de replici, Snipes a sărit, la propriu, la gâtul regizorului. Ulterior, într-un interviu, actorul a negat aceste acuzații.

„Dacă aș fi încercat să-l strangulez pe David Goyer, probabil că nu aș mai fi vorbit acum. Un tip de culoare cu mușchi care îl strangulează pe regizorul unui film va merge la închisoare, îți garantez. Aceasta face parte dintre provocările cu care ne confruntăm noi, afro-americanii, aici, în America, aceste microagresiuni. Presupunerea că un tip alb poate face o declarație, iar acea declarație rămâne adevărată! De ce ar crede oamenii că versiunea lui este adevărată? Pentru că sunt predispuși să creadă că tipul de culoare este întotdeauna problema” a spus Snipes.

Pe lângă aceasta, în 2008, actorul a fost condamnat la închisoare pentru evaziune, lucru care nu l-a ajutat deloc în carieră, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Șansele ca Prințul Harry și Meghan Markle să se împace cu tații lor sunt mici. În ciuda zvonurilor, cei doi nu par dispuși să treacă peste orgoliu

Cynthia Erivo și Ariana Grande, apariție îngrijorătoare după filmările pentru „Wicked 2”. Trendul periculos care a pus stăpânire pe Hollywood!