Viorica și Ioniță de la Clejani sunt în doliu. Tragedia care i-a făcut să anuleze toate evenimentele

Familia artiștilor Viorica și Ioniță de la Clejani trece printr-un moment dificil, după ce mama lui Ioniță s-a stins din viață. Pierderea a venit ca un șoc pentru întreaga familie, iar artiștii au fost nevoiți să-și rearanjeze programul, anulând temporar aparițiile publice și evenimentele planificate pentru această săptămână.

Din cauza acestei tragedii personale, planurile privind participarea la emisiuni televizate și promovarea unui nou videoclip au fost amânate. În mod special, artiștii trebuiau să prezinte recent un material video realizat împreună cu nepoata lor, însă evenimentele au fost suspendate pentru a permite familiei să treacă prin perioada de doliu.

Viorica și Ioniță de la Clejani sunt în doliu

Evenimentul tragic a generat o întrerupere semnificativă a activităților lor publice. Deși Clejanii sunt cunoscuți pentru prezența constantă în media și pentru activitatea lor intensă, familia a decis să acorde prioritate momentelor de reculegere și sprijinului reciproc în aceste clipe dificile.

Tragedia care a lovit familia Clejani este cu atât mai dureroasă cu cât este vorba despre decesul soacrei Vioricăi, mama lui Ioniță Manole. Decesul acesteia a adus multă suferință în familie, iar artista a ales să își suspende activitatea publică pentru a-i fi alături soțului său în aceste momente grele. Moartea soacrei Vioricăi a determinat o schimbare totală a priorităților pentru cei doi artiști, care au decis să se retragă temporar din atenția publicului pentru a respecta perioada de doliu și pentru a se ocupa de aspectele legate de familie.

„Din păcate, din cauza unui eveniment trist în familie, nu vom putea fi prezenți la emisiunile TV programate în această săptămână, unde urma să prezentăm un videoclip filmat împreună cu nepoata mea, Marga. Din păcate, soacra mea a decedat și trebuie să fiu alături de soțul meu. Aparițiile noastre TV vor fi reprogramate.”, a transmis Viorica de la Clejani în mediul online.

