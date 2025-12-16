Acasă » Știri » Viorica și Ioniță de la Clejani sunt în doliu. Tragedia care i-a făcut să anuleze toate evenimentele

Viorica și Ioniță de la Clejani sunt în doliu. Tragedia care i-a făcut să anuleze toate evenimentele

De: Anca Chihaie 16/12/2025 | 12:28
Viorica și Ioniță de la Clejani sunt în doliu. Tragedia care i-a făcut să anuleze toate evenimentele
Viorica de la Clejani, în doliu/foto: social media

Familia artiștilor Viorica și Ioniță de la Clejani trece printr-un moment dificil, după ce mama lui Ioniță s-a stins din viață. Pierderea a venit ca un șoc pentru întreaga familie, iar artiștii au fost nevoiți să-și rearanjeze programul, anulând temporar aparițiile publice și evenimentele planificate pentru această săptămână.

Din cauza acestei tragedii personale, planurile privind participarea la emisiuni televizate și promovarea unui nou videoclip au fost amânate. În mod special, artiștii trebuiau să prezinte recent un material video realizat împreună cu nepoata lor, însă evenimentele au fost suspendate pentru a permite familiei să treacă prin perioada de doliu.

Viorica și Ioniță de la Clejani sunt în doliu 

Evenimentul tragic a generat o întrerupere semnificativă a activităților lor publice. Deși Clejanii sunt cunoscuți pentru prezența constantă în media și pentru activitatea lor intensă, familia a decis să acorde prioritate momentelor de reculegere și sprijinului reciproc în aceste clipe dificile.

Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

Tragedia care a lovit familia Clejani este cu atât mai dureroasă cu cât este vorba despre decesul soacrei Vioricăi, mama lui Ioniță Manole. Decesul acesteia a adus multă suferință în familie, iar artista a ales să își suspende activitatea publică pentru a-i fi alături soțului său în aceste momente grele. Moartea soacrei Vioricăi a determinat o schimbare totală a priorităților pentru cei doi artiști, care au decis să se retragă temporar din atenția publicului pentru a respecta perioada de doliu și pentru a se ocupa de aspectele legate de familie.

„Din păcate, din cauza unui eveniment trist în familie, nu vom putea fi prezenți la emisiunile TV programate în această săptămână, unde urma să prezentăm un videoclip filmat împreună cu nepoata mea, Marga. Din păcate, soacra mea a decedat și trebuie să fiu alături de soțul meu. Aparițiile noastre TV vor fi reprogramate.”, a transmis Viorica de la Clejani în mediul online.

Viorica și Ioniță de la Clejani sunt în doliu/foto: TikTok

Citește și: Viorica de la Clejani și-a lansat nepoata în muzică! Publicul a rămas mut de uimire când i-a auzit vocea Mărguței

Citește și: Ramona de la Clejani, acuzații la adresa Vioricăi. Ce susține că a făcut artista cu banii lui Ioniță: „Mi-a făcut toată viața rău”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
Știri
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Știri
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și...
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe:...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Unde a fost găsit George Dan, românul dispărut în urmă cu 4 luni? Bărbatul lucra în Spania
Unde a fost găsit George Dan, românul dispărut în urmă cu 4 luni? Bărbatul lucra în Spania
Avem lista concurenților Survivor 2026. Nume surpriză din showbiz au acceptat provocarea
Avem lista concurenților Survivor 2026. Nume surpriză din showbiz au acceptat provocarea
Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ...
Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ne întâlnim cu ei”
A schimbat actoria cu catedra. Tily Niculae a devenit profesoară: „Este un privilegiu imens”
A schimbat actoria cu catedra. Tily Niculae a devenit profesoară: „Este un privilegiu imens”
Vezi toate știrile
×