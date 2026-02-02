Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declasificat o nouă serie de documente din dosarul Jeffrey Epstein. În acestea apare și numele unei românce. Este vorba despre Corina Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce din mediul academic american. Aceasta are rezultate impresionante, însă apariția numelui său în aceste dosare a ridicat numeroase semne de întrebare.

Numele Corinei Tarniță, cercetătoare româncă la Princeton, apare în documente asociate cazului Epstein într-un context care ridică semne de întrebare. Este vorba despre emailuri și documente în care apar transferuri de mii de dolari către o fată din România și mențiuni clare despre două fete de la Universitatea din Iași. Însă, documentele nu conțin acuzații penale explicite. (Vezi mai multe detalii AICI).

Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein

Așa cum spuneam, numele Corinei Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce din mediul academic american, apare în documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Drumul Corinei Tarniță a început la Craiova, unde a fost elevă a Colegiului Național „Frații Buzești”. Aceasta a câștigat de trei ori Olimpiada Națională de Matematică, iar după finalizarea liceului a decis să plece în Statele Unite pentru a-și continua studiile.

În prezent, Corina Tarniță este matematiciană și biolog teoretician. Românca a absolvit Universitatea Harvard, una dintre cele mai prestigioase universități din lume. Aici a obținut licența, masteratul și doctoratul în matematică.

Ulterior, după perioada petrecută ca bursieră în cadrul Harvard Society of Fellows, s-a alăturat corpului profesoral de la Universitatea Princeton. Aici, în prezent, este profesoară de ecologie și biologie evoluționistă. Activitatea ei de cercetare se concentrează pe biologia matematică, sistemele complexe și autoorganizarea, domenii aflate la granița dintre matematică, biologie și ecologie.

Traseul academic și profesional al Corinei Tarniță este unul impresionat. De-a lungul carierei, aceasta a colaborat cu nume importante din știință, inclusiv cu biologul evoluționist Edward O. Wilson. De asemenea, în anul 2024, ea a fost numită bursieră Guggenheim, una dintre cele mai prestigioase distincții academice din Statele Unite.

Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate

Noi documente în dosarul Epstein. Omul de afaceri nu a fost supravegheat în mod adecvat înainte de a muri în închisoare