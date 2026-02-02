Acasă » Știri » Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton

Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton

De: Alina Drăgan 02/02/2026 | 08:59
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein /Foto: Profimedia

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declasificat o nouă serie de documente din dosarul Jeffrey Epstein. În acestea apare și numele unei românce. Este vorba despre Corina Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce din mediul academic american. Aceasta are rezultate impresionante, însă apariția numelui său în aceste dosare a ridicat numeroase semne de întrebare.

Numele Corinei Tarniță, cercetătoare româncă la Princeton, apare în documente asociate cazului Epstein într-un context care ridică semne de întrebare. Este vorba despre emailuri și documente în care apar transferuri de mii de dolari către o fată din România și mențiuni clare despre două fete de la Universitatea din Iași. Însă, documentele nu conțin acuzații penale explicite. (Vezi mai multe detalii AICI).

Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein

Așa cum spuneam, numele Corinei Tarniță, una dintre cele mai cunoscute românce din mediul academic american, apare în documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Drumul Corinei Tarniță a început la Craiova, unde a fost elevă a Colegiului Național „Frații Buzești”. Aceasta a câștigat de trei ori Olimpiada Națională de Matematică, iar după finalizarea liceului a decis să plece în Statele Unite pentru a-și continua studiile.

În prezent, Corina Tarniță este matematiciană și biolog teoretician. Românca a absolvit Universitatea Harvard, una dintre cele mai prestigioase universități din lume. Aici a obținut licența, masteratul și doctoratul în matematică.

Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein /Foto: Profimedia

Ulterior, după perioada petrecută ca bursieră în cadrul Harvard Society of Fellows, s-a alăturat corpului profesoral de la Universitatea Princeton. Aici, în prezent, este profesoară de ecologie și biologie evoluționistă. Activitatea ei de cercetare se concentrează pe biologia matematică, sistemele complexe și autoorganizarea, domenii aflate la granița dintre matematică, biologie și ecologie.

Traseul academic și profesional al Corinei Tarniță este unul impresionat. De-a lungul carierei, aceasta a colaborat cu nume importante din știință, inclusiv cu biologul evoluționist Edward O. Wilson. De asemenea, în anul 2024, ea a fost numită bursieră Guggenheim, una dintre cele mai prestigioase distincții academice din Statele Unite.

Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate

Noi documente în dosarul Epstein. Omul de afaceri nu a fost supravegheat în mod adecvat înainte de a muri în închisoare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit medicii
Știri
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit…
Carlota Ferreira, un colț de Portugalie la FCSB și un sprijin necesar pentru Andre Duarte
Știri
Carlota Ferreira, un colț de Portugalie la FCSB și un sprijin necesar pentru Andre Duarte
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
Gandul.ro
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic,...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona. „Sper ca fanii să-i mai pronunțe numele după asta!”
Adevarul
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona....
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump...
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Click.ro
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea...
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Digi 24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Ofertă peste cea a Lidl? Ce gadgeturi ieftine găsești la Action: Produse sub 80 de lei
go4it.ro
Ofertă peste cea a Lidl? Ce gadgeturi ieftine găsești la Action: Produse sub 80 de...
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
Gandul.ro
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista ...
Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit medicii
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit medicii
Carlota Ferreira, un colț de Portugalie la FCSB și un sprijin necesar pentru Andre Duarte
Carlota Ferreira, un colț de Portugalie la FCSB și un sprijin necesar pentru Andre Duarte
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: ...
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: „Ne…”
Test de inteligență pentru genii | Identificați umbra corectă a avionului din imagine!
Test de inteligență pentru genii | Identificați umbra corectă a avionului din imagine!
Află de ce evada El Chapo pe bandă rulantă în Mexic și de ce, culmea, evadarea e „legală” în ...
Află de ce evada El Chapo pe bandă rulantă în Mexic și de ce, culmea, evadarea e „legală” în unele țări
Vezi toate știrile
×