Noi documente în dosarul Epstein. Omul de afaceri nu a fost supravegheat în mod adecvat înainte de a muri în închisoare

De: Daniel Matei 28/12/2025 | 07:10
Printre zecile de mii de documente publicate până acum de Departamentul de Justiție în cazul Jeffrey Epstein se numără unele care oferă noi detalii despre unul dintre cele mai controversate aspecte ale cazului: moartea sa în închisoare în 2019.

Epstein, care a fost pus sub acuzare în iulie 2019 pentru acuzații de trafic sexual, fusese închis în Centrul Corecțional Metropolitan din New York, acum închis, timp de cinci săptămâni, când, pe 10 august, în jurul orei 6:30 dimineața, a fost găsit mort în celulă, amintește Washington Post.

Instanța i-a refuzat acestuia eliberarea pe cauțiune și, la vârsta de 66 de ani, el risca să fie condamnat la 45 de ani dacă era găsit vinovat pentru toate acuzațiile. Cu o zi înainte de moartea sa, judecătorii federali dintr-un proces civil separat au desigilat 2.000 de pagini de dosare care conțineau acuzații de abuz sexual asupra mai multor victime, printre care s-au numărat și minore.

La șase zile după moartea sa, Barbara Sampson, medicul legist șef din New York, a emis un act constatator potrivit căruia Epstein s-a spânzurat în penitenciar.

Jeffrey Epstein nu a fost supravegheat în mod adecvat în închisoare

De atunci, un număr mare de persoane, inclusiv membri ai Congresului și unii susținători ai președintelui Donald Trump, au contestat această concluzie, afirmând fără dovezi că Epstein a fost ucis și propunând teorii despre cine ar fi putut face acest lucru.

Documentele publicate până acum nu oferă nicio susținere pentru aceste teorii. Acestea oferă, însă, dovezi suplimentare pentru concluzia la care s-a ajuns în urma anchetelor anterioare, atât ale Departamentului de Justiție, cât și ale organizațiilor media, conform cărora oficialii închisorii nu l-au monitorizat în mod corespunzător pe Epstein, chiar dacă anterior îl puseseră sub supraveghere pentru a evita ca acesta să se sinucidă.

Doi membri ai personalului închisorii au fost acuzați după moartea lui Epstein că nu l-au supravegheat îndeajuns. Procurorii au declarat că aceștia au dormit o parte din tură, au petrecut timpul făcând cumpărături online și au falsificat jurnale interne pentru a ascunde neefectuarea rondelor la fiecare 30 de minute. În cele din urmă, au ajuns la o înțelegere cu autoritățile pentru a evita procesul penal. Oficialii închisorii l-au lăsat pe Epstein și singur în celulă, în ciuda instrucțiunilor stricte de a nu face acest lucru.

Documentele oferă în mare mai multe detalii despre tentativa de suicid anterioară a magnatului. Pe 23 iulie 2019, la câteva săptămâni după încarcerarea sa, acesta a fost găsit semi-inconştient pe podeaua celulei sale, cu un laţ în jurul gâtului.

După ce s-au chinuit să-l ridice în picioare, personalul l-a luat pe Epstein de mâini şi de picioare şi l-a scos pe o targă. O evaluare medicală a relevat roşeaţă şi abraziuni la nivelul gâtului. În fotografiile din raport, datate 1:45 a.m. şi etichetate drept „posibilă tentativă de suicid”, Epstein apare ciufulit, îmbrăcat într-un halat albastru antisuicid şi cu pielea uşor înroşită deasupra claviculei”, mai arată sursa citată.

Victimele lui Jeffrey Epstein cer ca Prințul Andrew să fie urmărit penal. Mai multe informații secrete urmează să iasă la iveală

Donald Trump, mesaj bizar de sărbători. „Să se bucure de ceea ce ar putea fi ultimul lor Crăciun"

