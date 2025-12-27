Acasă » Știri » Știri externe » Victimele lui Jeffrey Epstein cer ca Prințul Andrew să fie urmărit penal. Mai multe informații secrete urmează să iasă la iveală

Victimele lui Jeffrey Epstein cer ca Prințul Andrew să fie urmărit penal. Mai multe informații secrete urmează să iasă la iveală

De: Daniel Matei 27/12/2025 | 07:10
Victimele lui Jeffrey Epstein au cerut joi ca Prințul William să fie urmărit penal înainte de publicarea unor noi documente din acest dosar.

Marina Lacerda, care avea 14 ani când a fost abuzată de Epstein, a declarat că fostul Duce de York ar fi fost arestat până acum „dacă ar fi fost un tip obișnuit”, scrie Daily Mail.

Printre un lot de documente publicate la începutul acestei săptămâni de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) se număra un e-mail, aparent de la Andrew, prin care îi cerea lui Ghislaine Maxwell să-i găsească „niște noi prieteni nepotriviți”.

Într-un al doilea e-mail, complicele lui Epstein i-a cerut unui prieten din Peru să aranjeze niște „vizite turistice pe două picioare” cu fete „inteligente, frumoase, distractive și din familii bune” pentru un prieten pe nume „Andrew”.

Una dintre cele două adrese de e-mail pe care Maxwell le-a folosit pentru a-i trimite mesaje lui „Andrew” era trecută în cartea neagră a lui Epstein, la rubrica „Ducele de York”.

„Ascund asta sub preș. De ce continuă Guvernul britanic să-l protejeze pe acest om despre care știm că este un prădător? Sistemul judiciar ne dezamăgește și mă tem că va scăpa nepedepsit”, a declarat Lacerda, în vârstă de 37 de ani.

Maria Farmer, care a fost agresată în 1996 de Epstein și Maxwell, a spus: „Trebuie să creeze un precedent, mai ales având în vedere că următoarea generație a Familiei Regale urmează să vină. Este o jenă… Ar trebui să fie pus sub acuzare.”

Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles

Autoritățile au decis retragerea permisului de port-armă deținut de Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, aceasta fiind cea mai recentă umilință prin care trece fostul membru al Familiei Regale britanice.

Fostul Duce de York, în vârstă de 65 de ani, este cunoscut ca un vânător pasionat și proprietar al unei game de puști și alte tipuri de arme de foc. În trecut, Andrew, căzut în dizgrație, a organizat în mod regulat evenimente de tir la moșiile regale, inclusiv Sandringham și Balmoral.

După ce a ieșit la iveală că Andrew a organizat un eveniment de ziua de naștere pentru Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein, la Sandringham, proprietatea privată a regelui din Norfolk, în anul 2000, acesta a încercat ulterior să minimizeze importanța evenimentului.
Însă Poliția Metropolitană, responsabilă pentru l-ar fi vizitat pe Andrew la domiciliul său actual, Royal Lodge din Windsor, în noiembrie.

Surse susțin că Andrew a folosit un valet pentru a se ocupa de ofițerii specializați ai Poliției Metropolitane, care l-ar fi interogat pe fostul duce „destul de amănunțit”.

