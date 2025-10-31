Prințul Andrew, dat afară de Regele Charles din reședința Royal Lodge. Unde va locui de acum înainte

Este scandal de proporții în monarhia britanică. În urma unei discuții aprinse cu Regele Charles, fratele său, prințul Andrew, a părăsit reședința Royal Lodge, unde locuia din anul 2002. Este cea mai importantă măsură luată de Rege de la urcarea sa pe tron, în 2022. Un va locui Prințul Andrew, de fapt?

Recent, după ce a fost prins cu minciuna, prinul Andrew, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea, și-a pierdut toate titlurile sale relgale și obligat să părăsească reședința de la Royal Lodge din Windsor.

Unde va locui Prințul Andrew, fratele Regelui Charles

Longevitatea Reginei Elisabeta a II-a a însemnat întotdeauna că domnia Regelui Charles va fi relativ scurtă și, prin urmare, una dintre cele mai importante sarcini ale sale va fi să lase moștenire instituția – într-o stare rezonabilă – prințului William.

În luna octombrie s-a aflat că Andrew i-a trimis un e-mail infractorului sexual Epstein, în 2011, după ce a fost publicată o fotografie cu el îmbrățișând-o pe adolescenta Virginia Giuffre, cu care este acuzat că a întreținut relații intime când ea avea 17 ani. El susținuse anterior că întrerupsese orice contact cu infractorul sexual până la acel moment

Prin urmare, pe fondul acestor tensiuni, prințul Charles a decis să se dezică total de fratel său. L-a deposedat de rangurile regale și l-a obligat să părăsească reședința Royal Lodge din Windsor.

”Prințul Andrew va fi cunoscut de acum ca Andrew Mountbatten-Windsor. Contractul de închiriere de la Royal Lodge, care i-a oferit până acum protecție legală pentru a locui acolo, va fi reziliat, iar el se va muta într-o altă locuință privată. Aceste măsuri sunt considerate necesare, chiar dacă el continuă să nege acuzațiile formulate împotriva sa. Majestățile lor își reafirmă compasiunea pentru victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz.” se arată în comunicatul Palatului.

Potrivit presei străine, printre variantele discutate pentru noua reședință s-ar fi numărat Wood Farm, cabana preferată a prințului Philip și York Cottage, o fostă casă de vacanță a familiei regale, însă Andrew ar urma să se mute într-o locuință de pe domeniul Sandringham. Fratele Regelui a locuit la reședința Royal Lodge din 2002, unde a investit aproximativ 7,5 milioane de lire sterline în renovarea acesteia.