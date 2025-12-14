Influencerița a murit la 33 de ani, după ce a căzut de la etajul 9 al unui hotel. Denise a lăsat un ultim mesaj extrem de bizar

Cei care sunt pasionați de modificările corporale extreme au pierdut una dintre cele mai proeminente figuri ale lor: Mary Magdalene. Vestea morții modelului de pe Instagram a șocat pe mulți, deoarece a fost bruscă și neașteptată. Tânăra se afla în Thailanda când a căzut accidental de balconul hotelului la care era cazată.

Mary Magdalene (pe numele ei real Denise Ivonne Jarvis Gongora), în vârstă de 33 de ani, se afla în vacanță în Thailanda când a avut parte de un sfârșit tragic. Potrivit Phuket News, ea ar fi căzut de la etajul nouă al unui bloc turn. Un angajat al hotelului i-a descoperit cadavrul în parcarea Patong Tower, după ora 13:00, la doar câteva ore după ce se cazase. După descoperire, a fost dusă la spitalul Patong, iar mai târziu a fost transferată la spitalul Vachira Phuket pentru o autopsie completă, în vederea stabilirii cauzei morții.

Moarte subită a influenceriței de 33 de ani

Înainte de tragedie, influencerița a încărcat pe social media un mesaj halucinant. Replica este inspirată din filmul ”The Truman Show”, însă fanii au interpretat aceste vorbe ca fiind un mesaj de adio.

”În caz că nu ne mai vedem, bună ziua, bună dimineața și noapte bună”, este mesajul transmis de influenceriță.

Aspectul ei unic, obținut în urma mai multor proceduri, și al sânilor ei imenși de mărimea 38J i-au adus sute de mii de fani care acum sunt devastați de durere. Numele real al Mariei Magdalena era Denise Ivonne Jarvis Góngora. Era de origine canadiană și mexicană. A devenit faimoasă datorită numeroaselor operații estetice cu care se mândrea pe social media. Identitatea ei era legată de urmărirea neîncetată a operațiilor chirurgicale extreme.

De asemenea, a devenit celebră pentru sânii de mărimea 38J pe care i-a obținut după multiple operații de mărire. Mary era foarte sigură de ceea ce voia pentru aspectul ei fizic, așa că nu o deranja să se supună unor numeroase proceduri cu risc ridicat.

În urmă cu ceva timp, influencerița a declarat că a investit o sumă considerabilă de bani în procedurile estetice. Mary Magdalene nu a precizat însă în mod explicit cât a cheltuit pentru întreaga ei transformare. Potrivit presei străine, ar fi plătit aproximativ 380.000 de lire sterline (500.000 de dolari) pentru proceduri, după ce și-a făcut mai multe tatuaje și a suferit multiple operații estetice.

Îndrăzneala ei de a urma ceea ce își dorea i-a schimbat radical aspectul fizic, ceea ce a ajutat-o să obțină contracte de modeling și de marketing. Maria Magdalena, care a fost numită de unii dependentă de operații estetice și tatuaje, vorbise anterior despre interesul ei pentru operațiile estetice. Acestea erau o formă de artă și de exprimare personală, deoarece depășeau limitele a ceea ce mulți considerau frumos în sensul convențional al cuvântului.

