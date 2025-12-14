David Popovici a decis să tragă frâna! Ce planuri are pe final de 2025: „Părinților le mulțumesc pentru încredere”

Sărbătorile de iarnă sunt aproape, iar dacă majoritatea vedetelor își pregătesc deja bagajele pentru vacanțe însorite, David Popovici are alte planuri. În luna decembrie, sportivul trage frâna. Ce planuri are acesta pe final de 2025?

După un an plin de antrenamente grele și competiții, perioadă sărbătorilor de iarnă aduce puțină liniște pentru David Popovici. Este momentul în care acesta pune totul pe pauză, iar focusul se mută pe el și familia lui.

Luna decembrie reprezintă pentru sportiv un moment de respiro, în care pune frână și își acordă mai mult timp lui.

„Perioada asta este una de resetare. Mă pregătesc să mă refac, fizic și mental, dar și să planific sezonul următor. În decembrie nu trag tare, dar lucrez la detalii, la echilibru, mă voi antrena desigur, dar voi aloca timp și familiei și celor dragi. Fac lucruri simple: citesc, ascult muzică, mă plimb cu bicicleta sau cu mașina, petrec timp cu ai mei și cu iubita, râd cu prietenii sau stau la povești cu bunica. În simplitate asta mă regăsesc și mă reîncarc cel mai bine!”, a declarat David Popovici.

Cum petrece David Popovici sărbătorile?

Așadar, pentru David Popovici finalul de an este dedicat aproape în totalitate relaxării și timpului petrecut alături de cei dragi. Sărbătorile le va petrece în sânul familiei, iar acum prinții, iubita și prietenii lui vin pe primul loc.

„Petrec sărbătorile cu familia, acasă. Asta îmi dă liniște. E momentul în care nu mai sunt sportivul care se trezește la 5:30, ci doar David. Am nevoie de timpul ăsta pentru a mă reîncărca. Părinților le mulțumesc pentru încredere și iubire necondiționată. Mi-au oferit libertatea de a greși, de a explora, de a decide. Nu m-au controlat, ci m-au ghidat. Și asta mi-a dat curajul să fiu eu însumi!”, a mai spus David Popovici.

Foto: Instagram