Acasă » Știri » David Popovici vrea să ducă România la alt nivel! Ce planuri are campionul pentru Jocurile Olimpice 2028

De: Delina Filip 27/11/2025 | 09:41

După ce a făcut istorie la Paris în 2024, unde a cucerit aurul olimpic în proba de 200 de metri liber, David Popovici privește deja către următoarea provocare majoră: Jocurile Olimpice din 2028. Campionul român a vorbit despre planurile sale la Gala Mari Sportivi ProSport, unde a dezvăluit direcția în care vrea să se îndrepte în perioada care va urma.Ediția următoare a Jocurilor Olimpice va avea loc în 2028 și se va desfășura în Statele Unite, la Los Angeles. Întrebat dacă are în plan să cucerească din nou aurul, David Popovici a spus că “este un target”.

David Popovici  rămâne hotărât să ducă din nou România pe cele mai înalte trepte ale podiumului. Totuși, recunoaște cu sinceritate că nu vrea să pună prea multă presiune pe el. Strategia lui e simplă și matură: „pas cu pas”, competiție după competiție, obiectiv după obiectiv.

David Popovici și-a anunțat planurile pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice

Pe lângă provocarea fizică, un bazin olimpic, atmosfera intensă, presiunea globală, David Popovici pare conștient și de greutatea emoțională: așteptările României, ochii lumii pe el, ochii tinerilor care visează să ia drumul performanței. Unde unii ar ceda, el pare hotărât să construiască, cu răbdare și seriozitate , iar planul lui este unul bine pus la punct.

„Este un target, dar am fost învățat și mereu mi-a plăcut să iau lucrurile pas cu pas. Vreau să ajung acolo și să fac cât mai bine, să urc România cât mai sus, dar pas cu pas, fără să mă grăbesc”, a declarat David Popovici la Gala Marilor Sportivi ProSport 2025.

Organizatorii americani au stabilit deja momentul în care vor fi scoase la vânzare biletele pentru întregul spectacol olimpic. Cei care vor să fie prezenți la Jocurile Olimpice din 2028 pot începe să se organizeze în acest sens. Biletele vor putea fi cumpărate începând din ianuarie 2026.

Los Angeles promite o ediție grandioasă, în stilul caracteristic american, iar David Popovici pare pregătit să-și continue povestea acolo, cu aceeași disciplină și ambiție care l-au transformat într-un adevărat simbol al sportului românesc.

