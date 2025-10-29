David Popovici a fentat aglomerația din Capitală cu trotineta. Mașinile puternice și gălăgioase nu îl mai impresionează deloc!

La doar 21 de ani, David Popovici reușește să îmbine două lumi aparent opuse: cea a performanței sportive de nivel mondial, în care ești apreciat de toată lumea și ți se aduce recunoștință, și cea a unei vieți simple, trăite cu discreție. Cu toate că, de-a lungul timpului, a fost surprins la volanul unor mașini de lux, David pare că ar da oricând luxul pe sustenabilitate. Așa cum știm, în trecut i s-a oferit de către Ion Țiriac o mașină cu mulți cai putere, însă sportivul a refuzat să o conducă, căci nu dorea să iasă prin asta în evidență. La un an și jumătate de la acel moment, CANCAN.RO l-a surprins pe David Popovici pe străzile din Capitală!

David Popovici a pus numele României pe harta natației mondiale, iar de-a lungul carierei sale a primit numeroase premii și recunoaștere mondială. A câștigat peste un milion de euro doar în ultimii ani și și-ar putea permite orice mașină. A fost surprins la volanul unor bolizi de sute de mii, a fost chiar recent numit de Porche „Friend of the Brand”, ceea ce înseamnă că ar putea oricând să conducă orice mașină de la acest brand. Sportivul preferă însă alte mijloace de transport. Iată cum l-am fotografiat.

David Popovici, lecție de decență! A lăsat mașina și…a fentat traficul pe trotinetă

David Popovici a fost surprins de CANCAN.RO pe străzile Capitalei. Nu se afla la volanul unei mașini de lux, ci pe trotinetă. Campionul a ales să folosească un mijloc de transport prietenos cu mediul. Deși a câștigat de-a lungul carierei sale peste un milion de euro, sportivul preferă eficiența în locul comodității.

Remarcăm că înotătorul este foarte atent și se asigură ori de câte ori are ocazia. Îmbrăcat într-un hanorac gri, pantaloni crem și încălțat cu teniși, potriviți pentru astfel de activități, David a fost imediat remarcat de oamenii din trafic. Sportivul a zâmbit trecătorilor, care nu erau siguri de ceea ce văd, și și-a continuat drumul.

Campionul mondial știe schema! Sportivul se descurcă de minune pe trotinetă

Pe străzile aglomerate, David a fost atent și s-a asigurat că totul decurge în siguranță, respectând totodată regulile de circulație. Deși ar fi putut să folosească o mașină de lux sau să fie în centrul atenției cu un bolid scump, el preferă simplitatea și eficiența. Dacă mai punem la socoteală că un astfel de mijloc de transport este și eficient cu mediul, putem spune că sportivul a împușcat mai mulți iepuri dintr-o lovitură!

