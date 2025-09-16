Unde locuiește David Popovici și cum arată vila lui. Ansamblul rezidențial are o piscină semiolimpică

David Popovici, campionul care a cucerit lumea natației, și-a găsit liniștea departe de agitația Capitalei. Celebrul sportiv locuiește într-un ansamblu rezidențial modern, construit departe de zarva urbană, chiar pe malul Lacului Tătaru. O alegere inspirată pentru el, căci cea mai mare atracție a complexului este, bineînțeles, piscina semiolimpică — un detaliu care pare să fi cântărit greu în alegerea locuinței.

Departe de zgomotul urban, dar totuși la doar 20 de minute de zona Pallady din București, David Popovici s-a retras într-un colț de liniște, în inima ansamblului Liziera de Lac. Acesta este un complex rezidențial exclusivist, format doar din case cu design nordic. Complexul este în continuă dezvoltare, iar David Popovici este una dintre cele mai cunoscute prezențe din comunitate, fiind si ambasador al ansamblului.

Unde locuiește David Popovici și cum arată vila lui

Așa cum spuneam, David Popovici nu este doar rezident, ci și ambasador oficial al ansamblului, iar piscina semiolimpică din complex îi poartă chiar numele. Este singura de acest tip din România aflată într-un cartier rezidențial. Pe lângă bazinul de înot, în complex există și un teren de sport multifuncțional, un teren de baschet și o sală de fitness complet echipată.

Cei care visează să îi fie vecini lui David Popovici trebuie, însă, să fie pregătiți să scoată din buzunar sume considerabile. Cea mai ieftină vilă din ansamblu – o locuință cu 3 camere și o suprafață de 82 mp – costă 146.300 euro + TVA, iar prețul include și un loc de parcare.

Pentru cei care își doresc mai mult spațiu, prețurile pot ajunge până la 189.500 euro + TVA, în cazul vilelor cu 4 camere, două locuri de parcare și grădini generoase de până la 300 mp.

Ansamblul oferă și facilități moderne: spațiu de coworking, spații de birouri, sală de sport, și în curând – o cafenea, un restaurant și un magazin de proximitate. Există deja planuri pentru o clădire educațională și o grădiniță.

Cu alte cuvinte, David Popovici nu a ales întâmplător locul pe care în denumește „acasă”. Sportivul locuiește între-un complex rezidențial de lux, iar piscina semiolimpică a jucat un rol important în alegerea făcută. Sportivul a scos bani frumoși din buzunar, dar liniștea și facilitățile complexului compensează.

Foto: imobiliare.ro, Instagram