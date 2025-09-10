Ce studii are David Popovici. Campionul de 20 de ani muncește încă din copilărie

Pe lângă rezultatele extraordinare din bazin, David Popovici a demonstrat că disciplina și echilibrul pot fi atinse și în afara sportului. Campionul a reușit să îmbine antrenamentele solicitante cu studiul, având un parcurs educațional de excepție.

Succesul lui David Popovici nu vine doar din antrenamentele intense, ci și din disciplina școlară. Înotătorul a urmat cursurile Colegiului Național Bilingv „George Coșbuc” din București, reușind să îmbine cu succes orele de școală cu pregătirea sportivă. Examenul de Bacalaureat l-a susținut la Vălenii de Munte, special pentru sportivii olimpici, obținând media 8,65 – un rezultat care i-a confirmat ambiția de a performa și în afara bazinului.

La ce facultate este înscris David Popovici

După terminarea liceului, în 2023, sportivul nu a luat pauză de la studiu. S-a înscris la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, inspirat atât de mama sa, cât și de propriile preocupări legate de comportamentul uman.

„Vreau să învăţ cât mai mult despre comportamentul uman. Mi-am ales a treia materie la BAC sociologia pentru că m-au atras pur şi simplu subiectele, m-au atras temele care se puneau în discuţie, exerciţiile. Mi-am dat seama că asta mă pasionează şi asta aş vrea să fac şi pe viitor. Pe lângă înot şi în viitor, ceva care să aibă legătură cu psihologia, sociologia, pedagogia, aceste domenii mai mult umane. Nu am fost niciodată destinat profilului real şi materiilor exacte. Şi mi-ar plăcea să învăţ cât mai mult despre oameni, pentru că oamenii sunt frumoşi”, a mărturisit David Popovici, potrivit digi24.ro.

Totuși, parcursul universitar al campionului nu a fost lipsit de schimbări. Pentru a se pregăti de Jocurile Olimpice, el a întrerupt temporar studiile de psihologie. După ce a bifat o nouă performanță internațională, David a decis să revină la facultate, dar pe un alt drum: s-a înscris la Asistență Socială, convins că această direcție îi permite să fie mai implicat în comunitate. Psihologia a rămas o pasiune, dar una pe care crede că o poate aprofunda și pe cont propriu.

CITEȘTE ȘI: Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total

Ce salariu colosal ar avea David Popovici! Mulți români visează la performanța aceasta