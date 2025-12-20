Acasă » Știri » A născut înainte de Crăciun! E vestea momentului în muzica populară românească

De: David Ioan 20/12/2025 | 15:26
O artistă apreciată din România trece printr-un moment special al vieții, după ce a adus pe lume o fetiță. Proaspăta mămică a împărtășit vestea cu publicul ei și a transmis un mesaj profund emoționant, dedicat micuței sale.

Claudia Ionaș, una dintre cele mai cunoscute și iubite interprete de muzică populară, a devenit mamă la vârsta de 31 de ani.

Claudia Ionaş a devenit mămică

Artista, fiica lui Florin Ionaș-Generalul, a anunțat fericitul eveniment pe rețelele sociale, unde este urmărită de o comunitate numeroasă. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar admiratorii i-au transmis sute de mesaje de felicitare.

Pentru Claudia Ionaș, această perioadă reprezintă un capitol cu totul nou și plin de emoție. Cântăreața a adus pe lume o fetiță, însă, deocamdată, a ales să nu îi dezvăluie numele și nici să îi arate chipul. Cu toate acestea, artista a publicat un mesaj încărcat de sensibilitate, în care i-a făcut fiicei sale mai multe promisiuni pentru viitor.

Claudia Ionaş a născut o fetiţă. Foto: Facebook Claudia Ionaş

În mesajul publicat online, Claudia Ionaș a subliniat că abia acum a înțeles ce înseamnă iubirea autentică și a mărturisit că îi este profund recunoscătoare lui Dumnezeu pentru binecuvântarea primită. Artista a transmis următoarele cuvinte:

„Bine ai venit pe lume, minunea și dragostea noastră! Te-am dorit, te-am așteptat și ne-ai umplut viața și inima cu iubire! Dumnezeu m-a binecuvântat cu un îngeraș de copil arătându-mi iubirea adevărată. Nu îți promit o viață perfectă ,dar îți promit cea mai mare iubire care poate exista, îți promit ca voi fi toată viața mea lângă tine , te voi ocroti și te voi proteja cum pot eu mai bine. Te iubesc și îți mulțumesc pentru ca m-ai făcut să trăiesc cele mai frumoase sentimente!“, a postat Claudia Ionaș pe Facebook.

Claudia Ionaş s-a căsătorit cu Raul Uncu, tatăl fetiţei, în 2023

Viața personală a artistei a cunoscut schimbări importante și în ultimii ani. Claudia Ionaș și partenerul ei, Raul Uncu, s-au căsătorit în vara anului 2023, într-o ceremonie religioasă la care au participat aproape 1.000 de invitați. Evenimentul a fost unul de amploare, foarte comentat în zona Banatului, datorită organizării și atmosferei deosebite.

Cei doi formează un cuplu stabil de mai mult timp, iar venirea pe lume a fetiței lor reprezintă o nouă etapă în povestea lor de familie. Atât artista, cât și soțul ei se declară recunoscători pentru această binecuvântare și pregătiți să își asume rolurile de părinți.

Nașterea fetiței marchează un moment important în cariera și viața personală a Claudiei Ionaș, iar publicul așteaptă cu interes noi detalii despre micuță, atunci când artista va considera potrivit să le împărtășească.

