Românii care pot primi 27.000 de lei de la stat. Cine se încadrează

De: Andreea Stăncescu 05/03/2026 | 19:23
Tinerii primesc prime de la stat

Ministerul Muncii a pregătit un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează modificarea sistemului de asigurări pentru șomaj și introducerea unor măsuri menite să încurajeze integrarea tinerilor pe piața muncii. Una dintre principalele propuneri ale documentului este acordarea unei prime de stabilitate pentru persoanele care își găsesc primul loc de muncă.

Măsura este destinată în special tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani care nu lucrează, nu urmează cursuri de studii și nu participă la programe de formare profesională. Prin această inițiativă, autoritățile încearcă să reducă numărul tinerilor aflați în afara pieței muncii și să îi încurajeze să se angajeze.

Cum pot tinerii să obțină banii de la Guvern

Potrivit proiectului, sprijinul financiar ar urma să fie acordat celor care se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și cu un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Prima de stabilitate ar avea o valoare totală de 27.000 de lei și ar fi plătită pe parcursul a doi ani.

În primul an de muncă, beneficiarii ar primi câte 1.000 de lei lunar, iar în al doilea an suma ar crește la 1.250 de lei pe lună. Fondurile provin din bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar banii nu vor fi supuși impozitării.

Pentru a beneficia de acest sprijin, tinerii trebuie să fie înregistrați în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. De asemenea, măsura este valabilă doar pentru angajările realizate în sectorul privat. Astfel, persoanele care își găsesc un loc de muncă în instituții publice, companii de stat sau alte entități finanțate din bani publici nu vor putea primi această primă.

Suma acordată este calculată în funcție de perioada efectiv lucrată și se plătește inclusiv pe durata concediului de odihnă. Dacă primul contract de muncă încetează, beneficiarul poate continua să primească prima de stabilitate, cu condiția să se angajeze la o altă firmă privată în cel mult 60 de zile și în aceleași condiții de muncă.

