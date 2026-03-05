Acasă » Știri » Cosmin Seleși, primele declarații după ce a fost internat de urgență: „Sper din tot sufletul să se mențină în această zonă”

De: Andreea Stăncescu 05/03/2026 | 20:52
Cum se simte Cosmin Seleși / Sursă foto: Facebook

Cosmin Seleși a ajuns, în urmă cu câteva ore, de urgență la spital, după ce a acuzat dureri neașteptate care l-au determinat să solicite imediat ajutor medical. Internarea a fost necesară pentru a-i monitoriza starea și pentru a urma un tratament care să îl ajute să evite o eventuală intervenție chirurgicală. Cum se simte prezentatorul!

Prezentatorul de la „Batem palma?” a ajuns la spital în cursul zilei de astăzi. Această situație a venit pe neașteptate și l-a obligat să ia o pauză de la tot și să se concentreze asupra sănătății.

Prezentatorul a recunoscut că durerile inițiale l-au alarmat și că decizia de a se prezenta rapid la spital a fost una inspirată, ceea ce a contribuit la stabilitatea situației. Din cauza situației medicale, Cosmin Seleși a fost nevoit să oprească filmările pentru emisiunea „Batem Palma?”, la Pro TV.

Sursa foto: Instagram

Primele declarații după ce a fost internat în spital

Pe rețelele de socializare, Cosmin Seleși a postat imagini din spital, arătând că este sub perfuzie, și a transmis un mesaj de mulțumire fanilor săi pentru sprijinul primit. El a explicat că, în prezent, starea sa este favorabilă și că evoluția lucrurilor va fi monitorizată îndeaproape. De asemenea, a subliniat că are încredere totală în medicii care îl supraveghează și că speră ca tratamentul să îi permită să evite o intervenție chirurgicală.

„Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele, telefoanele și gândurile bune pe care mi le-ați trimis. Le-am citit și le apreciez enorm, chiar dacă nu reușesc să răspund fiecăruia în parte.
În momentul de față suntem încă în așteptare…urmărim cum evoluează lucrurile și sperăm să rămână pe un traseu bun.
Evoluția clinică este momentan favorabilă și sper din tot sufletul să se mențină în această zonă, astfel încât să nu fie nevoie de o intervenție chirurgicală. Gândul bun aduce bucurie, iar toate mesajele voastre chiar au ajuns la mine.
Am încredere în medicii și în întreg personalul medical condusă de domnul profesor și știu că suntem pe mâini bune, deci, hai să fim pozitivi!🙌🏼
Vă mulțumesc încă o dată pentru grijă și susținere, vă țin la curent cu tot ce se va întâmpla”, a scris Cosmin Seleși pe rețelele de socializare.

