Fostul soț al Alinei face acuzații dure: „Mă duc și dau dovezi cine este și nu mai iese de acolo”

Scandalul dintre Alina Mădălina și Ionuț, fostul soț, este din ce în ce mai grav. Influencerița este stabilită în Germania împreună cu copilul celor doi, iar încă din perioada despărțirii a făcut publice informații cu privire la ce se întâmplă între cei doi, de fapt. Platforma de socializare TikTok a devenit frontul de luptă pentru cei doi, iar Alina a transmis mereu comunității sale ce se petrece în viața ei. Femeia le-a spus oamenilor care o urmăresc despre abuzurile pe care le-a suportat în timpul relației, iar de curând s-a certat cu el și cu iubita lui. În acest moment ar fi intervenit statul german, care i-a luat copilul, iar Alina se află internată la psihiatrie.

După ce s-a făcut cunoscută prin videoclipurile amuzante în care pretindea că este „Mamaia Jeta”, Alina a devenit virală și a strâns o comunitate numeroasă. Când părea că apele în sfârșit s-au liniștit după ce au luat-o pe drumuri separate, românca trece prin clipe de coșmar pentru că a fost internată la psihiatrie, iar fetița ei, Maya, a fost luată de autoritățile germane.

Plecarea fetiței

După ce nu a mai postat de ceva timp pe TikTok, fanii au intrat la bănuieli și s-a vehiculat că aceasta ar fi internată la psihiatrie. În urmă cu ceva timp, influencerița a început să se certe cu fostul soț și cu actuala acestuia, iar situația a afectat-o atât de tare, încât a intrat într-un colaps emoțional. Partenerul acesteia, un german cu care s-a și mutat împreună, ar fi sunat la spital, după ce a sesizat că starea de sănătate i se agravează. Totuși, Alina a făcut live din locul în care este internată, iar imaginile s-au răspândit la scară largă. După ce a intrat în spital, Protecția Copilului ar fi intervenit și ar fi dus-o pe cea mică într-un centru special pentru a fi îngrijită:

Sunt la spital să mă ajute și când o să fiu sănătoasă o să-mi iau copilul și viața înapoi. Voi nu vă puteți juca cu mine, pentru că eu îl am pe Dumnezeu în mine, a declarat Alina Mădălina în live.

Totuși, Ionuț nu i-a arătat deloc compasiune acesteia și a spus că îi va lua dreptul la custodie:

Mă duc la protecție și dau dovezi cine este Alina și nu mai iese de acolo, a spus Ionuț Eu nu ameninț, că nu mă duc eu să-i fac nimic, că nu e spitalul meu. Ai înțeles? Dacă eu nu vă arăt dovezi nu înseamnă că nu sunt, a mai adăugat acesta.

